WhatsApp con rubrica contatti, presto chat senza numero di telefono

Da quando esiste WhatsApp (gruppo Meta – Facebook) attinge l’elenco dei nostri contatti dalla rubrica dello smartphone: ora per la prima volta lo sviluppatore annuncia che è possibile separare i contatti WhatsApp dal resto, se l’utente lo desidera. Non solo: presto verrà introdotto il nome utente che permetterà anche di avviare chat senza per forza dover condividere il numero di telefono personale.

Oltre alla gestione diretta dei contatti in WhatsApp, in realtà si tratta di una rubrica cloud con sincronizzazione su tutti i dispositivi dell’utente.

In fase di primo rilascio questo sarà inizialmente possibile su WhatsApp Web via browser e internet e anche nell’app per PC Windows, seguiranno più avanti gli altri dispositivi. L’utente può sempre scegliere se salvare un contatto solo su WhatsApp oppure anche nel dispositivo. Questo risulta comodo per separare i contatti di lavoro da quelli privati, ma anche a chi gestisce più account WhatsApp.

Grazie alla rubrica WhatsApp sincronizzata nel cloud i contatti vengono recuperati in automatico su un nuovo dispositivo dell’utente, in caso di sostituzione, guasti o furto. Questo vale anche per gli utenti che non hanno attivato la funzione di backup delle chat.

Nell’annuncio di rilascio sul blog ufficiale gli sviluppatori dichiarano che si tratta di un primo importante passo per rendere possibile avviare chat e scambiare messaggi senza dover per forza condividere il proprio numero di telefono personale. Presto i contatti si potranno salvare semplicemente anche con nome utente, introducendo un nuovo livello di privacy.

Come spesso accade per le novità di WhatsApp occorre attendere da qualche giorno fino a qualche settimana per il rilascio scaglionato.

