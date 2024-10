Kospet Tank, tre smartwatch per tutti a partire da 99,99 €

Pubblicità

Gli smartwatch sono tra noi da oltre un decennio sicché oggi sul mercato è possibile trovare il modello che fa al caso proprio. Tra questi al momento ce ne sono tre che, grazie ad un’offerta speciale, si comprano risparmiando 30 €, con prezzi a partire da soli 99,99 €.

Sono i KOSPET TANK, orologi ben costruiti, con certificazione militare per resistere ad urti ed immersioni, e con tante tecnologie di ultima generazione per offrire all’utente tante funzionalità esclusive direttamente dal polso, come ad esempio il GPS integrato per il tracciamento di precisione delle attività senza dover tenere collegato uno smartphone, con notevoli risparmi in termini di consumi energetici e di efficacia.

Di seguito trovate una breve descrizione di ciascuno dei modelli in promozione e i link per acquistarli. L’offerta è attualmente disponibile sia sul sito ufficiale, sia su Amazon con spedizione gratuita e possibilità di restituzione con recupero dell’intero importo entro 14 giorni dalla consegna.

KOSPET TANK S2

È uno smartwatch progettato specificamente per le donne, particolarmente leggero (solo 50 grammi) e con un cinturino in morbido silicone. Usa un display AMOLED da 1,32 pollici con luminosità massima di 1.000 nit, quindi altamente visibile sotto la luce diretta del Sole. È protetto da un vetro della serie Corning Gorilla ed è certificato 5ATM/IP69K, perciò è adatto anche per diverse attività acquatiche.

Pensato per l’outdoor, include GPS integrato, bussola e altimetro barometrico, supportando 6 sistemi di navigazione satellitare così da offrire una elevata precisione durante le avventure all’aria aperta. Con 176 modalità sportive integrate, è anche dotato di diverse comode funzioni come notifiche da app di messaggistica, controllo musicale e assistente vocale. Per la salute, include un sensore ottico per il monitoraggio della frequenza cardiaca, dell’ossigeno nel sangue e del sonno, e tiene traccia del ciclo mestruale, rendendolo un compagno ideale per uno stile di vita sano.

KOSPET TANK S2 costa 149,99 € ma al momento lo comprate in offerta a 119,99 € sul sito ufficiale oppure, attivando la casella coupon, direttamente su Amazon.

KOSPET TANK X2

Questo modello invece è progettato per resistere a condizioni estreme. Usa un display AMOLED da 1,64 pollici con vetro curvo 3D e un corpo unibody in acciaio inossidabile. Ha superato 15 test militari (MIL-STD-810H) e diverse prove di resistenza, perciò è adatto per resistere durante le attività all’aperto e negli sport estremi. Con un’impermeabilità di 50 metri (IP69K), è perfetto per nuotatori e sportivi, offrendo anche un indice di nuoto SWOLF per migliorare le performance acquatiche.

Questo smartwatch include anche funzioni intelligenti come l’assistente vocale per controllare musica, meteo e impostare sveglie. Per il monitoraggio della salute, offre analisi in tempo reale della frequenza cardiaca, dell’ossigeno nel sangue e del sonno. Con oltre 170 modalità sportive e la capacità di riconoscere automaticamente sei tipi di attività, il KOSPET TANK X2 è un compagno versatile per ogni appassionato di sport.

KOSPET TANK X2 costa 129,99 € ma al momento lo comprate in offerta a 99,99 € sul sito ufficiale oppure, attivando la casella coupon, direttamente su Amazon.

KOSPET TANK X2U

Anche questo modello è pensato per resistere alle condizioni più difficili, grazie anche alla scocca in acciaio inossidabile con un elegante design curvo 3D e vetro Gorilla Glass. Ha superato 15 test di livello militare ed ha una certificazione di impermeabilità di 5ATM/IP69K, quindi è adatto a sport acquatici e immersioni fino a 50 metri di profondità.

Il GPS integrato, con ricezione a doppia frequenza, offre una navigazione precisa, mentre la funzione “route back” facilita il ritorno al punto di partenza. Inoltre, bussola, barometro e altimetro fornire informazioni in tempo reale per affrontare ogni sfida.

Questo smartwatch è dotato di funzionalità avanzate come chiamate Bluetooth e assistente vocale, consentendo di gestire musica, meteo e notifiche senza dover utilizzare il telefono. Come gli altri monitora con precisione le prestazioni sportive, registrando dati fondamentali come distanza e calorie. La batteria, con una capacità di 290 mAh, assicura un’ottima durata fino a 12 giorni in uso normale e 10 ore in modalità GPS.

KOSPET TANK X2U costa 149,99 € ma al momento lo comprate in offerta a 119,99 € sul sito ufficiale oppure, attivando la casella coupon, direttamente su Amazon.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.