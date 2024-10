Intel e AMD, gli eterni rivali collaborano per salvare x86 da ARM

Pubblicità

AMD e Intel alleate, uniscono le forze e collaborano, uno scenario che fino a pochi mesi fa nessuno avrebbe mai immaginato, nemmeno preso in considerazione: le due colonne portanti dei processori per PC Windows da decenni in competizione tra loro ora hanno un obiettivo comune: salvare l’architettura x86, vale a dire i loro processori, dall’avanzata di ARM.

Nel gruppo consultivo dedicato all’architettura x86, insieme a AMD e Intel, ci sono anche diversi altri colossi e nomi storici dell’informatica USA e non solo. Tra i membri fondatori infatti si registrano Microsoft, Google, Meta, HP, Lenovo, Broadcom, Dell, Oracle e Red Hat. Tra i membri spiccano anche il creatore di Linux Linus Tovalds e Tim Sweeney, CEO di Epic Games.

In passato per anni Microsoft e Qualcomm hanno cercato di portare chip con architettura ARM nei PC Windows con scarso successo, ma questo sta cambiando con l’avvento dei chip Snapdragon X Elite. Questa volta l’ottimizzazione tra Windows e chip ARM è superiore, mentre Qualcomm è riuscita a creare chip più potenti e versatili con l’acquisizione di Nuvia, creata da ex progettisti di chip Apple Silicon.

Da sempre l’architettura ARM, rispetto a x86, risulta più semplice e flessibile per adeguarsi alle esigenze dei singoli costruttori, che possono così creare chip su misura, personalizzati, in grado di far funzionare router, aspirapolvere e stick TV passando per smartphone, tablet, computer e server.

L’obiettivo del gruppo consultivo x86 è quello di semplificare gli standard per puntare nella stessa direzione, come dichiara il Ceo di Microsoft Satya Nadella «Aiuterà a guidare la coerenza del software e le interfacce standard». Situazione e obiettivi sono ulteriormente precisati da Pat Gelsinger, veterano x86 e CEO di Intel:

«Siamo sull’orlo di uno dei cambiamenti più significativi nell’architettura e nell’ecosistema x86 degli ultimi decenni, con nuovi livelli di personalizzazione, compatibilità e scalabilità necessari per soddisfare le esigenze attuali e future dei clienti».

Per la prima volta in decenni la piattaforma x86 sembra affrontare una minaccia esistenziale. Per questa ragione Intel e AMD puntano a istruzioni e interfaccia di architettura più unificate, per offrire più coerenza tra i loro prodotti, facilitando la vita agli sviluppatori e di conseguenza per sostenere l’intera piattaforma ed ecosistema x86.

