Kuo: gli iPhone LCD del 2021 con Touch ID nel bordo

Apple ha in programma di presentare per la metà del 2021 un iPhone con un pulsante Touch ID sul lato del dispositivo. A riferire l’indiscrezione è l‘analista Ming-Chi Kuo di TF International Securities, in una nota inviata agli investitori e citata dal sito Macrumors.

Kuo ribadisce che l’iPhone con schermo LCD sarà un modello a basso costo, privo dello sblocco tramite riconoscimento facciale noto come “Face ID”. Lo scorso mese l’analista aveva riferito che dal dispositivo Apple aveva intenzione di eliminare il Face ID e sfruttare un design quasi edge-to-edge con un notch di piccole dimensioni.

L’analista afferma ancora che il sistema di lettura delle impronte digitali sarà di nuova concezione, “offrendo una migliore esperienza utente” senza però specificare altri dettagli.

Indicazioni di un nuovo tipo di Touch ID erano già apparse con la firma di Ming Chi Kuo, che puntava sempre al 2021, e successivamente anche di Bloomberg che più genericamente lo prevedeva per il 2020 o 2021. Anche il leaker seriale Ben Geskin ha indicato un possibile iPhone 2020 top senza bordi e con sensore impronte. Tutti però hanno parlato fino ad ora di un lettore di impronte digitali sotto lo schermo e non sul tasto di accensione.

Come questo sensore possa funzionare resta molto misterioso. Attualmente Touch ID legge l’intera (o quasi) superficie del polpastrello. Per essere preciso un tasto Touch ID sul bottone laterale dovrebbe operare secondo qualche nuova concezione oppure essere del tipo “a strisciata”. A questo punto anche lo stesso tasto non dovrebbe essere simile a quello che abbiamo visto fino ad oggi.

Questo iPhone non dovrebbe avere nulla a che fare con il cosiddetto “iPhone SE 2″, che si chiamerà assai probabilmente iPhone 9; questo modello in arrivo a breve sarà una sorta di evoluzione di iPhone 8. L’iPhone del futuro dovrebbe invece essere dotato di uno 5,5″ o 6,1”, luna via di mezzo tra iPhone 8 Plus e iPhone 11. Il nuovo dispositivo potrebbe avere un ruolo complementare rispetto agli iPhone di alta fascia del 2021 che dovrebbero vantare sia Face ID, sia Touch ID. A questo punto resta da verificare se questo touch ID sarà sotto lo schermo come si è pensato fino ad oggi o per tutti il Touch ID sarà nel tasto di accensione.

