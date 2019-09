Apple ha creato un prototipo di iPhone 2020 senza notch

Senza dubbio la passione per gli ultimi gadget della tecnologia fa male al portafogli e un po’ anche al cuore: impossibile apprendere di un prototipo iPhone 2020 completamente privo di notch senza che il pensiero vada alle persone che hanno appena acquistato un nuovo e fiammante iPhone 11 o 11 Pro.

Ma questo è anche il bello del settore che corre sempre in accelerazione verso gli ultimi ritrovati hi-tech. Il prototipo di iPhone 2020 in questione è indicato con una diagonale dello schermo di 6,7 pollici. Questo significa che si tratta del modello top dei tre attesi l’anno prossimo a settembre, con display da 5,4″ e 6,1″. Secondo le anticipazioni più accreditate saranno tutti e tre 5G, tutti e tre con schermi OLED e tutti anche con design completamente rinnovato rispetto all’attuale che ormai risale a quasi tre anni fa con iPhone X.

Finora però l’analista infallibile non si è espresso sul notch che nei suoi report era genericamente indicato come una nuova versione più piccola e discreta. Anche per questa ragione il rendering pubblicato dal leaker Ben Geskin sta riscuotendo grande clamore in rete e sui social. Questo prototipo di iPhone 2020 viene prefigurato con angoli più squadrati, in linea con le anticipazioni di uno chassis esterno in metallo che richiama un po’ il design di iPhone 4, racchiuso tra due strati di vetro speciale per fronte e retro.

Si nota il bordo un po’ spesso che corre tutto intorno al display: sembra che Apple sia riuscita a miniaturizzare tutti gli elementi di Face ID e della fotocamera TruDepth tanto da poterli posizionare all’interno del bordo, risultando così praticamente invisibili. Questa la soluzione indicata esplicitamente dal leaker che in passato ha anticipato correttamente diverse novità in arrivo da Cupertino.

Ma occorre anche ricordare che sempre a Cupertino sembra si sia deciso di non abbandonare la tecnologia Touch ID: secondo alcuni Apple potrebbe presentare un iPhone con frontale tutto schermo integrando il lettore di impronte nel display, una soluzione già adottata da diversi costruttori Android.

Per ora è davvero troppo presto per poter formulare conclusioni fondate: occorre attendere nuove anticipazioni a sostegno. Ma una cosa è certa: l’aggiornamento iPhone 2020 sta facendo parlare di sé già a pochi giorni dal lancio degli iPhone 2019. È lecito attendersi un upgrade memorabile fin d’ora.

