L’87% dei teenager USA ha un iPhone e a molti non interessa un visore VR

La banca di investimenti Piper Sandler Companies, ha comunicati i dati dell’annuale sondaggio Taking Stock With Teens svolto in collaborazione con DECA (organizzazione per studenti di scuole e istituti superiori).

Dall’edizione primaverile di queat’anno del sondaggio emerge che l’87% degli adolescenti statunitensi possiede un iPhone, l’88% riferisce che il prossimo telefono sarà ancora un iPhone. Il 35% dei teenager possiede un Apple Watch e Apple Pay è indicato al primo posto tra i sistemi di pagamento usato dai teenager (dal 39% degli intervistati).

Amazon è il sito di e-commerce preferito dal 57%; Spotify è la piattaforma di musica in streaming preferita, con il 68,1% degli intervistati che riferisce di averla utilizzata negli ultimi sei mesi; solo il 36,4% riferisce di avere usato Apple Music negli ultimi sei mesi. Il 44,3% ha riferito di essere abbonato a Spotify e il 31,5% a Apple Music.

Non sono tutte rose e fiori le notizie per Apple se teniamo conto dell’indiscrezione secondo la quale Cupertino presenterà a breve un suo visore AR/VR: il 29% degli adolescenti riferisce di avere un dispositivo VR; solo il 4% di questi afferma di usarlo ogni giorno, e il 14% riferisce di usarlo settimanalmente.

Solo il 7% degli intervistati riferisce di essere intenzionata ad acquistare un visore, e il 52% non è sicura o interessata al possibile acquisto.

Il sondaggio periodico Taking Stock With Teens è stato realizzato intervistando 5690 giovani statunitensi, la cui età media risulta di 16 anni e 2 mesi. I dati in questione fanno riferimento al periodo tra il 13 febbraio e il 21 marzo.

Secondo il generalmente attendibile analista Ming Chi Kuo il visore di Apple offrirà una potenza di calcolo paragonabile agli ultimi Mac Apple Silicon, grazie a due chip progettati da Apple, uno per gestire la grafica in alta risoluzione del visore, sembra fino a due schermi 8K, il secondo chip invece dedicato alla gestione dei numerosi sensori e videocamere integrate. Per il suo primo visore la Mlela punta principalmente a funzionalità dedicate ai giochi, media e comunicazioni prevedendo fin da subito la creazione di un App Store dedicato. A causa delle componenti ad altissime prestazioni e dei sensori impiegati si tratterà di un dispositivo professionale dal prezzo elevato, si parla di oltre 2.000 dollari o anche più.

