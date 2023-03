Visore Apple AR, indizi nel logo WWDC23 e foto delle componenti

Apple ha annunciato oggi la WWDC 2023, la prossima edizione della sua conferenza annuale per sviluppatori. Anche se la conferenza sarà trasmessa online, l’azienda terrà un evento speciale in Apple Park per ospiti selezionati, un po’ come è avvenuto lo scorso anno. Con ogni evento Apple arriva una nuova locandina, o banner se vogliamo, per pubblicizzarlo. Quello della WWDC23 potrebbe nascondere indizi del visore Apple.

Solitamente Apple non condivide anticipatamente i dettagli su ciò che verrà annunciato ai suoi eventi, e anche per quest’anno non ha fatto eccezioni. Apple ha affermato, comunque, che sarà una “settimana entusiasmante di tecnologia” e che gli sviluppatori apprenderanno di più sugli “ultimi avanzamenti di iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS”.

Tuttavia, in passato, alcune dei banner pubblicitari degli eventi speciali di Apple hanno fornito indizi su ciò che l’azienda stava per annunciare. Ad esempio, nel settembre 2013 i cerchi colorati e alcuni anelli si riferivano ad iPhone 5c e al Touch ID dell’iPhone 5s. Nel 2015 la didascalia “Hey Siri, give us a hint” puntava al successivo annuncio di Apple TV con tvOS e Siri e iPhone 6s con Hey Siri sempre attivo e nel 2016 il logo Apple sfocato con effetto bokeh annunciava la modalità Ritratto per le foto.

Questa volta, Apple ha scelto onde colorate per annunciare la WWDC 2023. Come osservato da Halide, le onde assomigliano a ciò che è chiamato “pancake lens array”, comunemente utilizzato negli headset per la realtà virtuale. Naturalmente, questo solleva le aspettative degli utenti poiché si vocifera che Apple annuncerà il suo headset per la realtà mista all’evento.

C’è da dire, però, che le onde potrebbero essere semplicemente un riferimento alla struttura arcobaleno situata all’interno di Apple Park. Addirittura, aggiungiamo noi, potrebbe essere anche la silhouette dell’Apple Park. Naturalmente, l’azienda potrebbe aver scelto di rappresentare la struttura arcobaleno e l’edificio di Apple Park in questo modo proprio come riferimento al mondo della realtà aumentata/virtuale.

Inoltre, negli ultimi anni, i banner degli eventi di Apple non hanno più anticipato alcun annuncio dell’azienda. Dal 2020, ad esempio, l’invito della WWDC è stata semplicemente mostrata con un Memoji e dei MacBook.

Di recente ricordiamo che in rete sono apparse foto dei presunti componenti del visore. Potete saperne di più a questo indirizzo. Queste stesse foto, in queste ore, stanno nuovamente facendo il giro del web, presentate come nuove foto. In realtà, si tratta delle stesse, solo a risoluzione maggiore.