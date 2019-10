La Cina chiama iPhone: a settembre la domanda cresce del 230%

Apple sembra avere di nuovo la gallina dalle uova d’oro tra le mani: iPhone 11 e iPhone 11 Pro sono un successo in Cina dove, secondo l’analista di UBS Timothy Arcuri, le vendite sono aumentate del 230% a settembre.

Si tratta di un incremento non indifferente, enorme se lo si confronta con il +110% del 2018. Secondo l’analista, gli utenti che eseguono l’aggiornamento dai vecchi modelli di iPhone 7 rappresentano uno dei motivi principali per l’aumento delle vendite.

I dati mensili diffusi dal governo indicano che la domanda complessiva di iPhone in Cina è stata particolarmente forte nel mese di settembre, con una crescita mensile del 230% circa, in crescita dal 110% del settembre 2018. Ciò è del tutto coerente con le recenti stime provenienti dal team UBS Asia Hardware.

Numerosi fattori stanno contribuendo alla forte domanda di iPhone, tra cui un programma di permuta Apple migliorato, un prezzo più interessante per il modello base, un pacchetto servizi migliorato e una base di iPhone 7 installata nel paese pronta per l’aggiornamento.

Il risultato è un’alta domanda di iPhone 11 e iPhone 11 Pro con scorte che arrivano lentamente nei negozi. Il rapporto di DeWitt si chiede, in conclusione, se siano le scorte di iPhone basse o la domanda alta. La risposta sembra propendere più per questa seconda ipotesi.

Si tratta, comunque, di un report di senso opposto rispetto a quello delle scorse settimane, secondo cui nel complesso si riscontrava un generale malcontento in Cina verso il successore di iPhone XR per la mancanza di un “appetito” dell’utenza in grado di spingere le vendite.

