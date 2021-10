iPhone SE Plus 5G da 4,7″ nel 2022 e iPhone SE 3 nel 2024?

Da tempo circolano voci secondo le quali Apple starebbe lavorando su una nuova generazione di iPhone SE che dovrebbe essere presentata nel 2022. Una indiscrezione di Ross Young – analista specializzato in display – riferisce che il dispositivo di Apple dovrebbe essere denominato “‌iPhone SE‌ Plus“; secondo l’analista non integrerà un display più grande ma il nome Plus è solo il riferimento alla tecnologia 5G.

A detta Young, il futuro iPhone SE includerà sempre un display da 4,7″ come sull’attuale versione che sfrutta lo stesso display IPS di iPhone 8. L’indiscrezione è in linea con altri rumor circolati in precedenza secondo i quali Apple non abbandonerà il form factor con display da 4,7”.

Il sito Macrumors fa notare che nel 2019 l’analista Ming-Chi Kuo aveva riferito di Apple al lavoro su un “iPhone SE 2 Plus” con display più grande, previsto per il 2021, dispositivo che non è mai arrivato. Kuo aveva in seguito fatto marcia indietro, e le ultime indiscrezioni di questo analista in merito ai nuovi iPhone SE parlano dell’adozione del display da 4,7″, come il modello attuale.

Kuo ha anche affermato che i nuovi iPhone SE integreranno il supporto alla tecnologia 5G, indiscrezione ribadita ora anche da Young. L’indicazione “Plus” nel nome riportata in precedenza da Kuo poteva essere un riferimento alla connettività. Apple tipicamente ha sempre associato l’indicazione “Plus” a dispositivi con schermi più grandi (iPhone‌ 6 Plus, ‌iPhone‌ 7 Plus, ‌iPhone‌ 8 Plus) ma questo modo di denominare i dispositivi è stato in seguito abbandonato e i nomi dei dispositivi con display più grandi terminano con la denominazione “Pro Max”.

Oltre al riferimento a display da 4,7″ e connettività migliorata (5G), non si conosce molto dei presunti nuovi iPhone SE ma è facile supporre l’uso di processori Ax di ultima generazione (potrebbe essere lo stesso A15 degli iPhone 13 o altrimenti il processore A14 della gamma iPhone 12) e la possibilità per Apple di proporre un dispositivo 5G di costo inferiore rispetto all’attuale lineup di iPhone 13.

Secondo Young, Apple sta ad effettivamente pensando anche ad un iPhone SE con display più grande, un dispositivo che sarà però presentato successivamente rispetto a quello con display da 4,7″. L’analista riferisce che sono al vaglio display da 5,7″ a 6,1″ con un piccolo foro sulla parte superiore e centrale dello schermo, un dispositivo che potrebbe arrivare nel 2024.

In una indiscrezione del tutto diversa circolata di recente, si riferisce di un presunto nuovo iPhone SE con design simile all’iPhone XR e Touch ID integrato nel tasto laterale.