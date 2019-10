La Modalità Scura di iOS 13 aumenta l’autonomia fino al 30%: il video

La modalità scura, una delle novità di iOS 13 non è solo un accorgimento estetico ma è anche in grado di aumentare la durata della batteria. Lo dimostrano alcuni “test di laboratorio” del YouTube PhoneBuff

Le prove sono state eseguite usando degli iPhone XS e un braccio robotico per automatizzare varie operazioni, sia in Dark Mode (aspetto Scuro) sia in Light Mode (aspetto Chiaro). Tra le operazioni automatiche effettuate: l’uso dell’app Messaggi, la navigazione con Google Maps, la visione di un filmato su YouTube, ecc.

Il risultato finale dei test è notevole: l’iPhone XS con la modalità Dark attiva consuma meno batteria rispetto all’altro con questa modalità disattivata. Mentre l’iPhone XS con la modalità Chiara si è spento, l’altro (con la modalità Dark attiva), aveva ancora il 30% di batteria.

Il test è stato eseguito impostando i display con la luminosità a 200 nit. Ovviamente la modalità Dark influisce sulla durata della batteria solo quando ha a che fare con display OLED come quelli di iPhone X, iPhone XS e iPhone 11 Pro pure nelle versioni Max; con display LCD come quello di iPhone XR e iPhone 11 potrebbe non dare gli stessi risultati.

Lo schermo OLED infatti opera spegnendo i pixel quando questi devono rappresentare il colore nero. Un Led invece li tiene accesi generando il colore nero mediante una sorta di mascheramento del pixel. Di qui il probabile ridotto vantaggio della modalità scura su di un iPhone non OLED.

A questo indirizzo dettagli su come attivare la Dark Mode anche su iPad