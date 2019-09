La nuova app di tado° per termostati e valvole smart mostra dettagli sull’aria pulita

tado°, azienda nota per gestione intelligente del clima domestico, ha lanciato la sua nuova app promettendo agli utenti una panoramica ancora più dettagliata della qualità dell’aria nella zona in cui vivono.

L’azienda di Monaco di Baviera produce tre diverse tipologie di dispostivi: termostati per impianti di riscaldamento e valvole per radiatori da collegare ad un bridge comune ed un controllo di climatizzazione intelligente per sistemi di condizionamento e pompe di calore controllabili attraverso una potente app che gestisce anche i valori ambientali, il meteo, l’umidità della casa, e l’apertura delle finestre nell’ambiente.

Gli utenti ora hanno la possibilità di monitorare le tipologie di inquinanti e di pollini presenti nell’aria e sapere quando è consigliabile arieggiare casa oppure, al contrario, tenere le finestre chiuse.

Da quando i rischi di vivere in un ambiente inquinato sono diventati noti, l’inquinamento e la qualità dell’aria all’interno e all’esterno dell’abitazione hanno assunto un’importanza sempre maggiore a livello mondiale. Più del 90% della popolazione globale vive infatti in zone in cui si respira aria tossica, osservazione che ha portato l’Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare tale problematica un’emergenza sanitaria pubblica globale.

Fornire dati predittivi e in tempo reale assieme a una panoramica dettagliata della qualità dell’aria circostante può aiutare a ridurre l’esposizione agli agenti inquinanti. Gli utenti tado° potranno visualizzare il valore dell’Indice di Qualità dell’Aria (IQA) nella zona in cui risiedono e utilizzare questa informazione per agire di conseguenza.

L’app di tado° mostra la presenza degli inquinanti più comuni e dannosi nella tua zona; fornisce inoltre una previsione della concentrazione di pollini provenienti da graminacee, piante erbacee e arboree.

Le nuove funzionalità si aggiungono alla Skill Benessere Ambientale del produttore, la quale raccoglie già dati sulla qualità dell’aria all’esterno e all’interno dell’abitazione. Senza dover acquistare un nuovo dispositivo, gli utenti possono visualizzare il tasso di umidità in ciascuna stanza e ricevere consigli su come migliorare il benessere in casa.

L’app integra svariati dati e li rappresenta in modo chiaro per rendere più facile la lettura della qualità dell’aria, dando così la possibilità di sfruttare al meglio le informazioni per rendere l’ambiente più salubre.

i prodotti tado sono compatibili con Homekit, Amazon Alexa e Assistente Google.

