La presentazione degli iPhone 2019 anche in diretta YouTube

L’evento del 10 settembre di Apple nel corso del quale sarà presentato il nuovo iPhone 2019, sarà tramesso in diretta live-streaming anche su YouTube. La Mela ha inserito un segnaposto sul suo canale YouTube informando gli utenti che sfrutterà la popolare piattaforma di condivisione video per consentire a tutti di assistere in diretta all’evento di martedì.

È la prima volta che Apple usa YouTube per trasmettere un evento in diretta. In passato, è stato possibile seguire gli eventi in diretta dal sito Apple o dalla Apple TV e solo successivamente vederli (in differita) su YouTube. La piattaforma web di proprietà di Google permette da tempo di vedere non solo filmati ma anche eventi in live streamng, un modo semplice per raggiungere il proprio pubblico in tempo reale. Non sappiamo come la Mela curerà l’evento su YouTube ma strumenti dedicati consentono, volendo, di gestire lo stream e interagire con gli spettatori in tempo reale.

L’evento che dovrebbe avere per protagonista iPhone 11 (o come si chiamerà l’iPhone 2019) si svolgerà nello Steve Jobs Theater all’interno di Apple Park, a partire dalle 10 del mattino a Cupertino, e dunque le 19 di sera in Italia. A fine agosto Apple ha diramato un invito a giornalisti e media mostrando il logo della Mela suddiviso in cinque differenti segmenti, ognuno di un colore diverso, con trasparenze e anche effetti 3D. Come avviene da sempre Apple accompagna la grafica con un titolo dedicato all’evento, questa volta la tagline è «By Innovation Only», traducibile in italiano con “solo con l’innovazione “oppure solo attraverso l’innovazione. Il significato non cambia molto ed è evidente il focus sulla parola innovation da parte di Cupertino.

Naturalmente la società non annuncia mai le novità in arrivo, nemmeno indicando se si tratta di hardware, servizi o altro, salvo lanciare qualche indizio nell’invito stesso. In ogni caso da quando esiste iPhone l’evento di settembre è focalizzato sugli smartphone e sarà senz’altro quasi interamente dedicato ai nuovi iPhone 2019 e alle novità non ancora svelate di iOS 13.

Gli iPhone 2019 sono attesi con tripla fotocamera per i modelli top che potrebbero essere battezzati iPhone Pro, e con doppia fotocamera sul successore di iPhone XR. Tutti i modelli funzioneranno con il nuovo processore Apple A13, offriranno batterie leggermente potenziate, ricarica wireless bilaterale per ricaricare AirPods o Apple Watch, includeranno un nuovo più potente alimentatore per la ricarica veloce con cavo da USB a Lightning. Un indizio scovato in iOS 13.1 beta 1 porta a ipotizzare che i modelli top avranno una sofisticata funzione video in grado di rendere i nuovi iPhone degli studi televisivi tascabili.

Ma i terminali di nuova generazione potrebbero però essere affiancati da altre novità, tra le più gettonate, in ordine di probabilità decrescente: Apple Watch Serie 5, nuovi iPad Pro 2019 e un nuovo iPad economico infine anche un nuovo MacBook Pro 16”. Macitynet seguirà l’evento con la sua ormai classica – ultra -ventennale diretta.