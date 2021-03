La nuova Volvo C40 Recharge tutta elettrica si ordina solo online

Il futuro di Volvo Cars è elettrico; il produttore lo ha ribadito più volte, e la nuova Volvo C40 Recharge è la più recente manifestazione dell’impegno della Casa automobilistica nei confronti di un futuro a zero emissioni.

La C40 Recharge offre tutti i vantaggi di un SUV, sfoggiando però un profilo più basso ed elegante. Si basa sulla piattaforma per veicoli CMA ed è il primo modello Volvo in assoluto ad essere stato progettato come puramente elettrico.

Dopo l’introduzione della XC40 Recharge e ora della C40 Recharge, Volvo Cars prevede di realizzare diversi altri modelli elettrici nei prossimi anni.

Già entro il 2025, la Casa svedese mira a far sì che il 50% del suo volume globale di vendite sia costituito da auto completamente elettriche, e da modelli ibridi per la restante parte. Entro il 2030, prevede invece che ogni Volvo venduta sia elettrica al 100%.

La sezione posteriore della C40 Recharge si distingue per il sensazionale disegno rivisto delle luci che si raccordano alla alla linea più bassa del tetto, mentre il design del frontale introduce un nuovo volto per le Volvo elettriche e include proiettori con tecnologia pixel.

Per quanto riguarda gli interni, è disponibile in una gamma di tonalità e con opzioni di finiture che sono esclusive per questo modello. È inoltre il primo modello del produttore con interni completamente leather-free.

Come la XC40 Recharge, la C40 Recharge è dotata di un impianti di infotainment avanzato, sviluppato congiuntamente con Google e basato sul sistema operativo Android. Sono disponibili app e servizi come Google Maps, Google Assistant e il Google Play Store.

Il sistema di propulsione consta di due motori elettrici, uno sull’asse anteriore e uno sul posteriore, alimentati da una batteria da 78 kWh che può essere caricata all’80% in circa 40 minuti. Offre un’autonomia prevista di circa 420 km, che a- promette il produttore – andrà a migliorare nel tempo grazie agli aggiornamenti over-the-air del software.

La C40 Recharge completamente elettrica sarà disponibile solo online, xoerentemente con la sua ambizione di ridurre la complessità dell’offerta di modelli e di concentrarsi su interessanti varianti preselezionate.

La vettura verrà fornita con un pacchetto di servizi che include voci come l’assistenza, la garanzia, il soccorso stradale, così come l’assicurazione e le opzioni di ricarica domestica.

La C40 Recharge entrerà in produzione questo autunno e sarà costruita insieme alla XC40 Recharge presso lo stabilimento Volvo Cars di Ghent, in Belgio. Il prezzo non è stato comunicato.

Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici e mobilità smart rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.