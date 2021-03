Apple domina il mercato degli auricolari wireless in Germania

Con AirPods e Beats, Apple domina il mercato dei prodotti “true wireless” in Germania. A riferirlo è una ricerca degli analisti di Counterpoint secondo i quali il 70% degli utenti continuerà a rimanere fedele al proprio brand e il 72% di un gruppo campione di 600 utenti usa prodotti Apple.

Arushi Chawla, Research Analyst di Counterpoint, riferisce che il mercato TWS (True Wireless Stereo) ha visto vendite pari a 1,3 milioni di unità nel terzo trimestre 2020 nella nazione che sta iniziando a riprendersi dalle restrizioni per via del COVID. Secondo Pavel Naiya, Senior analyst di Counterpoint, Apple conserverà la posizione sul trono in futuro con una base di utenti ancora maggiore. Secondo quanto emerge da una indagine, tra i principali fattori di acquisto che spingono le persone ai prodotti TWS di Apple ci sono la qualità del suono, il brand e l’aspetto. Inoltre, la pre-esistenza di una massiccia quota di mercato di utenti iPhone in Germania comporta un’influenza innegabile sulle preferenze in termini di accessori TWS, un comportamento che si nota anche con Samsung, marchio che si colloca al secondo posto tra le preferenze degli utenti teutonici.

Di seguito alcuni dati interessanti dalle analisi di Counterpoint sul trimestre preso in esame: 1,3 milioni di unità vendute, oltre il 40% pensa di riacquistare prodotti di questo tipo l’anno seguente, il 71% intende acquistare il brand che usa attualmente; il ciclo di cambio è indicato tra i 18 e i 22 mesi. Le caratteristiche indicati come importanti sono (in ordine): qualità del suono, prezzo, durata della batteria, design e stile, brand, comfort/vestibilità, trend, portabilità velocità di ricarica, portata del Bluetooth.

Il report completo è disponibile a questo indirizzo. Secondo Counterpoint Apple vedrà una leggera diminuzione del market share con il mercato in generale che invece è in crescita ma riferisce di 82 milioni di unità vendute nel 2020.