La prima pubblicità degli iPhone 12 trapela senza le foto dei terminali

Nessuno sa esattamente quando arriveranno ma gli operatori di telefonia devono già prepararsi per l’arrivo dei nuovi terminali Apple: la prima presunta pubblicità iPhone 12 trapelata sul web strilla il supporto alle reti di nuova generazione 5G e altri dettagli interessanti. In particolare questo form per una campagna di marketing via mail indica il termine dei preordini per martedì 20 ottobre alla mezzanotte, lasciando così ipotizzare la presentazione nella settimana del 12 ottobre e l’arrivo nei negozi da venerdì 23 ottobre, date ipotetiche finora non indicate da leaker e addetti ai lavori.

Naturalmente la pubblicità iPhone 12 contiene esclusivamente dei segnaposto dove andranno inserite le fotografie e le immagini dei prodotti, stesso discorso per le principali specifiche che il marketing di Cupertino sceglierà di evidenziare al lancio. Nel form appare anche un segnaposto destinato a ospitare una immagine di Apple Watch Series 6, dispositivo che molto probabilmente verrà svelato nell’evento Apple del 15 settembre, insieme ai nuovi iPad Air.

Molti potrebbero obiettare che si tratta solo di un documento creato ad hoc, ma vale la pena prenderlo in considerazione perché la prima presunta pubblicità iPhone 12 è segnalata da Evan Blass, uno dei leaker più attivi e affidabili da diversi anni a questa parte.

Con i ritardi dovuti a Coronavirus Apple ha già annunciato che i nuovi iPhone quest’anno arriveranno con qualche settimana di ritardo, così come confermano anche le anticipazioni che arrivano da fornitori e costruttori. Anche secondo l’attendibile Bloomberg Apple riserverà l’evento del 15 settembre per Apple Watch 6 e iPad, mentre per gli iPhone occorre attendere un altro evento che si svolgerà con ogni probabilità in ottobre.

