Mpow H19 IPO, cuffie over-ear con tecnologia ANC in offerta a 29,99 euro spedite

Se state cercando un paio di cuffie over-ear per ascoltare la musica e al contempo isolarvi efficacemente dai rumori esterni, acquistate le Mpow H19 IPO adesso visto che grazie ad un codice le potete comprare in sconto a 29,99 euro spedizione compresa.

Queste cuffie innanzitutto sono dotate della più recente tecnologia Bluetooth 5.0 che promette una migliore trasmissione del segnale parallelamente ad un maggiore risparmio energetico. La scheda tecnica infatti parla di 35 ore di autonomia con una sola carica, che possono essere estese praticamente all’infinito collegandole ad una fonte audio attraverso il cavo jack da 3.5 mm in dotazione.

Come dicevamo potete usarle per ridurre considerevolmente i rumori esterni non solo grazie alla tipologia di cuffia, over-ear, che avvolge l’orecchio, ma anche e soprattutto attraverso la tecnologia di cancellazione attiva del rumore attivabile all’occorrenza. Dentro c’è anche un microfono con tecnologia CvC 8.0 che migliora l’uso anche in telefonata, grazie ad un microfono capace di captare la voce dell’utente ignorando i rumori esterni che invece potrebbe acquisire in ambienti piuttosto rumorosi.

Le cuffie Mpow H19 IPO sono inoltre dotate della tecnologia di ricarica rapida: 10 minuti bastano per avere 2 ore di autonomia e se c’è tempo, in circa 2 ore sono completamente cariche e pronte per promettere fino a 35 ore di autonomia complessiva. Potete per altro portarle sempre con voi senza rovinarle perché in confezione è presente anche una comoda tasca per il trasporto.

Dal punto di vista costruttiva, montano dei morbidi cuscinetti in memory-protein, una fascia per la testa regolabile nella lunghezza e padiglioni con isolamento acustico naturale. Si ripiegano per occupare meno spazio in borsa e offrono audio Hi-Fi. Se siete interessati all’acquisto, anziché pagarle 50 euro potete inserire il codice MPOWKIDS nel carrello prima dell’acquisto ed ottenere subito uno sconto di 20 euro. Le pagherete così soltanto 29,99 euro e la spedizione è compresa nel prezzo.