La pubblicità Apple cresce con l’anti tracciamento

La funzione anti-tracciamento di Apple sarà pure un disastro per gli utenti (secondo uno studio), ma non lo è di certo per le casse della società: secondo alcuni analisti infatti il Search Ads dell’azienda starebbe aumentando la propria quota di mercato, per di più in un momento in cui le società pubblicitarie concorrenti stanno incontrando difficoltà nell’indirizzare la pubblicità ai potenziali clienti.

Una parte del merito di questa crescita – spiegano – sarebbe per l’appunto dettata dalla nuova funzione di anti-tracciamento di Apple: se all’inizio aveva provocato un calo immediato nelle entrate visto che agisce su un settore che fino a quel momento si affidava proprio sul monitoraggio delle visualizzazioni degli annunci su app e siti web, a distanza di alcuni mesi queste modifiche al modo in cui il sistema opera sembra siano state in realtà vantaggiose per i profitti di Apple.

Pare infatti che i Search Ads di Apple abbiano registrato un drammatico aumento nell’utilizzo, diventando i responsabili del 58% di tutti i download di app per iPhone, rispetto al 17% dell’anno scorso. In termini di entrate si calcola che Apple potrebbe guadagnare 5 miliardi di dollari con le pubblicità offerte durante il 2021 e entro i prossimi tre anni questa cifra potrebbe salire a 20 miliardi di dollari.

«E’ come se i Search Ads di Apple fossero passati dal giocare ai campionati minori alla vittoria delle World Series nell’arco di sei mesi» e di conseguenza le iniziative di Apple sulla privacy avrebbero «modificato significativamente il panorama delle pubblicità online».

Apple comunque ha insistito molto sul fatto che le funzionalità sulla privacy mirano a proteggere gli utenti. Le tecnologie adoperate fanno parte di un sistema più ampio progettato «per aiutare gli sviluppatori a implementare pratiche pubblicitarie sicure per proteggere la privacy di Apple» ha spiegato un portavoce dell’azienda, «e non per portare vantaggi alla società».