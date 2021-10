Ming-Chi Kuo: il visore AR/VR di Apple a fine 2022

Apple non avvierà la produzione del suo visore per la Realtà Aumentata/Realtà Virtuale prima della fine del quarto trimestre del 2022. A riferirlo è l’analista Ming-Chi Kuo in una nota inviata agli investitori (riportata dal sito Macrumors) e questo potrebbe dunque significare che il nuovo dispositivo sarà lanciato alla fine del 2022 o all’inizio del 2023.

Prima del lancio del visore, riferisce l’analista, Apple vuole avere un “completo ecosistema con software e servizi”, elementi indicati come la ragione principale che avrebbero portato Apple a rinviare la produzione in serie, spostandola dal secondo trimestre del 2022 alla fine del 2022.

A detta dell’analista, Apple dispone delle “migliori soluzioni di progettazione industriale” per il visore AR/VR, esigenze dettate sia della complessità del dispositivo, sia dal necessità di predisporre una vestibilità confortevole.

“L’Head-mounted display (HMD, ndr) per la Realtà Aumentata/Realtà Mista richiede molti più requisiti di industrial design degli smartphone perché il loro comfort di calzata coinvolge numerosi elementi di progettazione di cui tenere conto. Pertanto, riteniamo che Apple continuerà per il momento a testare le migliori soluzioni di design industriale”. E ancora: “La chiave del successo per l’HMD consiste nella combinazione di software, ecosistema e servizi. Riteniamo che Apple stia posizionando il suo HMD per varie applicazioni, non solo applicazioni di gaming, e dunque la sfida nella creazione di software/ecosistema/servizi è significativamente superiore rispetto ad altri prodotti/competitor”.

Kuo prevede in generale che gli Head-mounted display (gli schermi che è possibile fissare sulla testa di uno spettatore attraverso un casco ad hoc), guideranno la prossima ondata di “interfacce utente rivoluzionarie”, alla stregua di quanto permesso dall’iPhone con il multi-touch. Apple è indicata come l’azienda in grado di cambiare i meccanismi del mercato di questo tipo di dispositivi, al momento visti come accessori AR/VR per il gaming, con la Casa di Cupertino indicata come “la più titolata a sviluppare e promuovere molteplici applicazioni”.

In precedenza l’analista in questione aveva riferito del possibile arrivo del visore AR/VR per il secondo trimestre del 2022 e prima ancora “attorno al 2021”.

Indiscrezioni circolate finora riferiscono che questo presunto visore sul quale Apple starebbe lavorando, si presenta nell’aspetto simile all’Oculus Quest ma con un look più slanciato e che sfrutta tessuti e materiali leggeri per il massimo comfort.

Si vocifera che il visore in questione integri due display micro-OLED ad alta risoluzione 8K, tutta una serie di videocamere per il rilevamento del movimento oculare, della testa dell’utente e funzionalità dedicate alla Realtà Aumentata. Il visore dovrebbe richiedere il supporto di iPhone per funzionare e Apple starebbe sperimentando multiple modalità di input e interazione. Visore AR/VR a parte, Apple avrebbe in cantiere anche degli Smart Glass, occhiali AR/VR che dovrebbero arrivare prima del visore in questione.

