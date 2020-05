Venue è la nuova app Facebook per eventi live

Facebook è un fiume in piena. Non si contano più le applicazioni rilasciate in questi giorni, tutte focalizzate ad avvicinare amici, parenti e gruppi di lavoro costretti in casa dal lockdown ormai passato. Adesso arriva Venue, la nuova app Facebook che segnala gli eventi live.

Chiariamo subito: l’app non è stata progettata per live-streamare gli eventi live che offre, bensì è stata concepita per ospitare eventi live in cui prendono parte commentatori esperti, come giornalisti, atleti e analisti, a cui i fan possono accedere mentre è in corso l’evento.

Poiché l’app è stata creata in modo che i fan possano seguire gli eventi senza distogliere l’attenzione dal proprio smartphone, gli host possono eseguire il ping degli ospiti ogni volta che accade qualcosa di importante. Possono farlo creando e pubblicando “Moments” sotto forma di commenti, domande interattive, sondaggi e brevi chat. In un certo senso, è come seguire i tweet dal vivo di un esperto:

Con Venue, i fan possono smettere di scorrere o cercare per trovare il momento esatto in cui tutti stanno reagendo

Venue è la terza app che il team NPE ha lanciato questa settimana. E proprio come le due precedenti – un’app collaborativa per la creazione di video musicali e un’altra per chiamate di gruppo solo vocali – potrebbe servire come strumento per connettersi con amici e persone affini durante la permanenza in casa legata al COVID-19. Facebook ha collaborato con NASCAR per il lancio di Venue, rendendo la gara “Food City presenta la Supermarket Heroes 500” di domenica il primo evento disponibile nell’app.

NASCAR è uno dei primi sport a tornare all’azione live dopo il lockdown, anche se i fan non saranno ancora in grado di vedere le gare sugli spalti del circuito. Tim Clark, SVP e Chief Digital Officer di NASCAR, ritiene che Venue “fornirà agli utenti un modo unico ed entusiasmante per connettersi con gli altri fan di tutto il mondo, il tutto nella sicurezza e dal comfort delle proprie case.

