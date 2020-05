La serie tv El Presidente in arrivo il 5 giugno su Amazon Prime Video

Mentre Amazon deve ancora annunciare le novità per il mese di giugno, è già nota la data del debutto di una serie tv molto attesa: El Presidente. El Presidente debutterà in tutto il mondo sulla televisione in streaming di Amazon, il 5 giugno 2020.

La serie tv – produzione originale di Amazon Prime – porterà sul piccolo schermo le vicende del FIFA Gate, il famoso scandalo di corruzione del 2015. Ambientata nelle principali città dell’America Latina, degli Stati Uniti e d’Europa, El Presidente racconta in otto episodi lo scandalo sportivo che ha scosso il mondo del calcio, raccontando la storia di Sergio Jadue, il presidente di un piccolo club cileno che è diventato il personaggio chiave di un complotto da 150 milioni di dollari.

Nel cast di El Presidente, Karla Souza (How to Get Away with Murder), Andrés Parra (Pablo Escobar: El Patrón del Mal) e Paulina Gaitán (Diablo Guardian).

La serie è scritta e diretta dal regista e sceneggiatore premio Oscar Armando Bo (Birdman) che ha anche il ruolo di produttore esecutivo della serie, al suo fianco i registi Natalia Beristain (Luis Miguel: La Serie) e Gabriel Díaz (Bala Loca).

El Presidente è co-prodotta con Gaumont e dai partner Fabula, la casa di produzione premio Oscar di Pablo e Juan de Dios Larraín e la casa di produzione argentina Kapow.

Amazon Prime Video è il servizio di intrattenimento on demand di Amazon che offre agli utenti una raccolta di contenuti da guardare ovunque (tutto su Prime Video in questo articolo di Macitynet). Tutte le novità su Amazon Prime Video si possono seguire a partire da questo link.

