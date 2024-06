La voce di SKy di OpenAI e quella di Scarlett Johansson sono fin troppo simili

Pubblicità

A fine maggio in molti hanno notato una certa somiglianza tra la voce (“Sky”) di uno dei nuovi assistenti vocali di presentati con l’annuncio del nuovo modello GPT-4o di OpenAI, e quella dell’attrice Scarlett Johansson. Quest’ultima era stata contatta a settembre dello scorso anno dall’amministratore delegato di OpenAI per chiederle di prestare la sua voce all’azienda, ma la proposta era stata rifiutata.

L’attrice (nota per avere prestato la sua voce al chatbot che nel film “Her” instaura una relazione con un essere umano) ha segnalato che più persone (familiari e lo staff della star) l’hanno contattata per chiederle se aveva prestato la sua voce ai nuovi sistemi AI del modello GPT-4o, e si è molto arrabbiata per quello che, a suo dire, è stato un uso improprio e non autorizzato.

In seguito alle polemiche, OpenAI ha disattivato la voce “Sky” da ChatGPT, affermando che la voce dell’assistente non fosse quella dell’attrice americana. Alcuni dettagli non convincono nelle spiegazioni di Sam Altman e NPR (National Public Radio), organizzazione indipendente comprendente oltre 1000 stazioni radio statunitensi, ha deciso di mettere a confronto la voce “Sky” di OpenAI (tenendo conto delle conversazioni sentite nelle dimostrazioni di maggio) con la voce reale dell’attrice.

Secondo quanto emerso da una ricerca, la voce “Sky” è nel 98% dei casi simile a quella di Scarlett Johansson; nelle espressioni vocali dell’assistente Sky vi sono inoltre reminiscenze di altre attrici, incluse Anne Hathaway e Keri Russell, in alcuni casi molto più di quanto accada con la voce di Johansson.

Le analisi hanno in generale confermato numerose similitudini tra la voce di Sky e quella di Johansson, qualcosa che in molti avevano già notato e che ora è supportato da evidenze statistiche, come conferma Visar Berisha, computer scientist dell’Arizona State University.

OpenAI afferma che non era propria intenzione riprodurre con l’assistente Sky la voce di Scarlett Johansson ma alcune cose non tornano: oltre al tentativo di coinvolgere l’attrice a settembre, nel giorno dell’annuncio di GPT-4o, Sam Altman aveva scritto su X “Her”, guarda caso, il titolo del film in cui Scarlett Johansson prestato la voce a un chatbot AI.

