La Xbox completamente digitale potrebbe arrivare a marzo

Da tempi circolano in rete voci del possibile arrivo sul mercato di una nuova Xbox One, completamente digitale, ossia in grado di ospitare soltanto titoli scaricati, e non anche supporti fisici come gli attuali modelli. La prossima console di Microsoft potrebbe essere più vicina di quanto inizialmente ipotizzato: secondo gli ultimi rapporti prenderà il nome di “Xbox One S All-Digital Edition”, e potrebbe arrivare su tutti gli scaffali a inizio maggio, con pre-ordini a partire da metà Aprile.

Gli informatori, come riporta Windows Central, non menzionano i cambiamenti di prezzo o di design, ma l’assenza di un lettore potrebbe ridurre il prezzo di almeno 100 dollari. Il rapporto suggerisce anche l’arrivo di una nuova console in edizione Fortnite, con grafiche personalizzate. In questo modo, con l’arrivo di questa nuova console, Microsoft sonderebbe il terreno, per capire se il progetto Scarlett possa essere fattibile. In altri termini, Microsoft potrebbe così capire se l’attuale utenza è veramente pronta a eliminare i supporti ottici dalla propria collezione, acquistando una console in grado di eseguire esclusivamente giochi scaricati dallo store.

A quanto pare, Microsoft ha iniziato quel percorso che potrebbe portare all’avvento di un servizio di videogiochi stile Netflix, quindi basato su abbonamenti mensili, un po’ come accade già con la piattaforma GeForce Now su Nvidia Shield. Per chi dispone di un buon collegamento a Internet, non solo in termini di banda larga, ma anche con ping e tempi di risposta rapidi, il passaggio ad una console all digital potrebbe non rappresentare una preoccupazione. Per tutti gli altri, invece, potrebbe trattarsi di un problema piuttosto importante da affrontare.