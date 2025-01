Lampada da tavolo LED a fungo, solo 4,50 €

Pubblicità

Ecco una lampada dal design moderno e versatile che può creare facilmente un elegante punto luce in ogni ambiente: quella in promozione in questo momento è nello specifico una lampada LED da tavolo dalla caratteristica forma a fungo che non rappresenta soltanto una fonte di luce, ma un vero e proprio oggetto decorativo grazie alla sua capacità di adattarsi a vari stili e contesti come camere da letto, ristoranti, hotel, club, bar, ma anche per creare l’atmosfera perfetta su un comodino o una scrivania.

È completamente priva di fili in quanto usa una batteria ricaricabile tramite USB. Questo la rende particolarmente comoda da spostare e posizionare ovunque sia necessaria una fonte di luce, senza doversi preoccupare di cavi e prese.

Per accenderla c’è un interruttore tattile all’estremità, che può essere usato anche per regolare l’intensità della luce o la temperatura colore tra bianco caldo, bianco naturale e bianco freddo, così da adattare la luce a seconda delle esigenze, passando da un’illuminazione soffusa per un’atmosfera rilassante a una luce più brillante per attività come la lettura.

È piuttosto compatta in quanto presenta un diametro base di 10 cm e un’altezza di 23 cm, abbinati a una cupola dal diametro di 16 cm, perciò può essere posizionata su piccoli tavoli, comodini o superfici ridotte senza risultare ingombrante.

Inoltre il design in ABS e acrilico promette una buona robustezza, mentre la varietà di colori disponibili (bianco, rosa e rosso mandarino) permette di integrarla armoniosamente in ogni tipo di arredamento.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 32 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare l’85% andando a spendere intorno ai 4,50 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

