Elegante lampada da tavolo in offerta a soli 18 €

Pubblicità

Vi serve una lampada da tavolo da usare di volta in volta dove più vi fa comodo? Allora approfittate dell’offerta in corso su un modello davvero speciale, che per l’occasione vi costa appena 18 €.

Disponibile in una raffinata finitura bianca o nera, grazie al suo aspetto elegante si adatta a qualsiasi ambiente. Il suo maggiore punto di forza è dato dall’alimentazione senza fili: c’è infatti una batteria ricaricabile tramite USB-C (come un cellulare: potete usare anche l’alimentatore del vostro telefono) che offre un tempo di utilizzo varabile, da 7 a 60 ore a seconda del livello di luminosità impostato. Questo la rende estremamente versatile e facile da spostare ovunque ne abbiate bisogno, e senza il fastidio dei cavi.

Grazie alla sua temperatura colore regolabile è possibile scegliere tra luce calda, naturale o fredda, a seconda di come la si intende utilizzare. Ad esempio per chi studia alla scrivania la luce fredda favorisce la concentrazione e migliora la produttività; mentre per leggere dal letto prima di addormentarsi, una luce calda crea un’atmosfera accogliente e rilassante. La luce naturale, invece, è generalmente indicata per aggiungere un piacevole punto luce al salotto o per creare un’atmosfera intima sui piccoli tavolini di un bar.

È dotata di piedini in silicone antiscivolo e si controlla attraverso la superficie touch posizionata sulla testa della lampada, dove un semplice sfioramento permette di accenderla, di spegnerla o di regolare le sue varie funzioni. Infine produce una luce che non abbaglia, riducendo l’affaticamento visivo durante l’uso prolungato.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 40 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 54% andando a spendere intorno ai 18 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.