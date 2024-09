L’elenco integrale di tutte le novità di iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia

Pubblicità

Apple ha preparato tre file PDF (disponibili solo in inglese) con l’elenco di tutte le novità di iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia.

Nei documenti in questione sono indicate anche novità minori non citate sulle varie sezioni del sito web di Apple dedicate ai nuovi sistemi operativi.

Qui il PDF per iOS 18; qui il PDF per iPadOS 18 e qui il PDF con l’elenco delle novità per macOS Sequoia.

Gli elenchi in questione includono anche novità che non sono visibili, o meglio attive, per gli utenti nell’UE: le funzionalità legate a Apple Intelligence.

Apple ha spiegato che utili strumenti di scrittura, riepiloghi di email e notifiche, un modo più flessibile e naturale di interagire con Siri, lo strumento Ripulisci nell’app Foto e molte altre funzioni di Apple Intelligence saranno disponibili inizialmente negli Stati Uniti, ed entro la fine dell’anno verrà aggiunto il supporto per altre varianti della lingua inglese.

Apple Intelligence sarà disponibile inizialmente solo per l’inglese americano, e a dicembre lo sarà anche per la variante di inglese locale in Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Sudafrica. L’anno prossimo Apple Intelligence sarà disponibile anche per altre lingue, fra cui cinese, francese, giapponese e spagnolo.

Non è chiaro perché alcune funzioni non possono essere offerte per ora nell’UE; Craig Federighi, senior vice president of software engineering di Apple, ha pochi giorni addietro spiegato che il lancio di Apple Intelligence nell’UE è complicato per via delle sfide tecniche che comporta il Private Cloud Compute (nuovo standard di privacy nell’ambito dell’intelligenza artificiale, con la possibilità di aumentare la capacità computazionale alternando l’elaborazione on-device a modelli più complessi basati su server dedicati con chip Apple). L’IA di Apple non sarà da subito disponibile nell’UE perché, secondo Cupertino, alcune regole da seguire nell’ambito del Digital Markets Act (il regolamento europeo sui mercati digitali) non sono perfettamente chiare.

“Il nostro obiettivo è idealmente offrire ai nostri clienti le migliori funzionalità possibili”, ha dichiarato ancora Federighi, “ma dobbiamo conformarci alle normative e vi sono incertezze in alcuni ambiti con le quali stiamo cercando di districarci in modo da poter offrire prima possibili tali funzionalità ai nostri clienti”.