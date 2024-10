LAOTIE B06, potente faro LED per biciclette in offerta lampo a 23 €

Pubblicità

Se volete migliorare la visibilità delle vostre passeggiate in bicicletta o sul monopattino elettrico, ecco l’accessorio che fa per voi: LAOTIE B06, un faro anteriore che offre una potenza di 4000 lumen grazie ai suoi 6 grandi LED, ora acquistabile in offerta speciale.

Come dicevamo è progettato per garantire la massima visibilità e sicurezza durante le uscite notturne o in condizioni di scarsa illuminazione. Con un’illuminazione a 180°, assicura una visione ampia e chiara della strada, permettendo di rilevare eventuali ostacoli e pericoli in anticipo.

Una delle caratteristiche più curiose è la sua batteria da 5.000 mAh, che non solo fornisce un’illuminazione continua per ben 5 ore alla massima potenza, ma funge anche da powerbank per ricaricare i dispositivi in mobilità.

In aggiunta, è fornito di un adattatore USB-C, facilitando ulteriormente la ricarica. Chi desidera prolungare l’autonomia può attivare la modalità lampeggiante che offre fino a 10 ore di luce continua, perfetta per essere visti senza dover rinunciare alla durata.

La resistenza è un altro dei punti di forza: con una classificazione IPX5, questo faro è progettato per resistere a spruzzi d’acqua e condizioni climatiche avverse. Inoltre è semplice da installare poiché nella confezione è incluso tutto il necessario: il cavetto, l’adattatore USB-C, il morsetto, le viti e la brugola.

Per chi cerca un’opzione ancora più potente, è disponibile LAOTIE B08, che offre 10.000 mAh, 8 LED e ben 5000 lumen.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 23 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

