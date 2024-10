Il caricabatterie USB-C da 67W è un Mac Classic, effetto nostalgia a 44,99

Pubblicità

Unire il più moderno dei portatili ultraleggeri di Apple a quello che potrebbe essere considerato il suo vero antenato: il Mac Classic.

Ad unire due macchine che si indirizzano, a distanza di quasi 35 anni allo stesso bisogno, unire potenza e stile, ci pensa un’improbabile ospite: un caricabatterie che vi segnaliamo non solo per la sua peculiarità ma perché eccellente anche dal punto di vista del rapporto prezzo e prestazioni grazie allo sconto cui è proposto.

Stiamo parlando di un piccola, in rapporto al numero di porte e alla potenza, spina con tre porte USB-C capace di arrivare a 65W, perfetti per ricaricare, appunto, un MacBook Air. Ricordiamo che il MacBook Air si ricarica a 67W e che il caricabatterie che trovate nella confezione è da 30W, quindi comprando questo caricabatterie migliorerete notevolmente la velocità di ricarica.

Le porte disponibili sono però ben tre: collegandone due avrete 47W dalla principale e 20W da quella secondaria. In pratica continuerete a ricarica il Mac ad potenza più elevata di quella che ricavate dal caricabatterie incluso nella confezione e potrete anche ricaricare un iPhone.

Collegandole tutte e tre avrete invece 20W dalle due porte (10 per ciascuna) e 47 dalla principale.

Ma dettagli tecnici a parte, l’aspetto più simpatico è il design. Come detto il caricabatterie ha la forma di un Mac Classic con tanto di display stile “fosfori verdi” che presenta il wattaggio in uscita.

Questo originalissimo caricabatterie, perfetto per un regalo per un amico nostalgico o per chi vuole avere qualche cosa di esclusivo e diverso dai soliti noiosi e “tecnici” caricabatterie.

Il caricabatterie costerebbe 69,99 € ma oggi lo comprate in offerta a 44,99 €. Il prezzo di un normale caricabatterie a tre porte da 67W quando viene presentato in sconto.

