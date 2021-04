Apple cede a Xiaomi in Italia a marzo, ma iPhone vola ancora

Nel mese di marzo Xiaomi ha superato Apple in Italia diventando il costruttore numero due di smartphone nel nostro Paese, ciò nonostante la quota di mercato iPhone continua a crescere nel primo trimestre 2021 in Europa.

La competizione sfrenata del settore emerge chiaramente dai dati di mercato che rilevano tre diversi vincitori per ognuno dei primi tre mesi di quest’anno. Sulla scia del record storico di fine 2020 Apple ha dominato a gennaio, cedendo il primato a febbraio a Samsung spinta dalle vendite dei Galaxy S21 e anche dei più economici Galaxy A.

La situazione è cambiata ancora a marzo con il balzo di Xiaomi ottenuto grazie ai nuovi top di gamma Mi 11. Un andamento esplosivo che ha permesso a Xiaomi di superare anche Samsung in Spagna diventando primo costruttore.

Il podio finale per le vendite di smartphone in Europa nel primo trimestre 2021, come rilevato neò report di Counterpoint, vede il ritorno di Samsung al top, superando Apple, con il 32% di mercato ma in crescita solo del 13%. Anche se Apple perde il podio del trimestre precedente la quota di mercato iPhone sale al 28%, un aumento del 31% anno su anno, mentre Xiaomi è terzo con il 18% di mercato e una crescita di be il 73%.

Impossibile non rilevare le impressionanti percentuali di crescita registrate dai big cinesi della telefonia: Oppo +94%, OnePlus +85%, Realme addirittura +183%. Purtroppo lo stesso non vale per Huawei che, bloccata dalle sanzioni USA, segna -75%.

Nel complesso il mercato smartphone in Europa nel primo trimestre 2021 segna una ripresa del 6% anche se si trova a livelli leggermente inferiori a quelli del 2019 per le conseguenza della pandemia.

