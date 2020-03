L’app kirakira+ aggiunge riflessi e luci artificiali a foto e video su iPhone e iPad

Un oggetto che brilla già di suo brillerà ancora di più se fotografato o filmato con kirakira+. Questa applicazione, compatibile sia con iPhone che con iPad, non fa altro che enfatizzare tutti quei riflessi di luce o punti-luce già esistenti, mettendo a disposizione un tipo di personalizzazione che poche altre applicazioni sono in grado di offrire.

C’è chi in fotografia, nella fase di post-produzione, aggiunge punti luce artificiali per dare un particolare risalto ad un oggetto in vetro o in metallo ed è quel che fa quest’applicazione, però in maniera autonoma andando ad evidenziare quei piccoli punti già sottoposti al riflesso della luce o contraddistinti appunto da una fonte di luce.

Così le luci posizionate sull’albero di Natale, i LED della ruota panoramica, ma anche il riflesso della luce del Sole su un bicchiere o un piatto d’argento prenderanno vita quando inquadrati tramite quest’applicazione, dalla quale si può poi decidere di scattare una fotografia oppure registrare un filmato.

L’app è in grado anche di simulare riflessi quando non ce ne sono, sia monocromatici che colorati, permettendo così di dare risalto anche a scatti e riprese di base poco attraenti. L’effetto di luce creato può essere personalizzato in base alle proprie preferenze, regolando cioè la potenza della luce soprattutto in quelle scene dove ce n’è già troppa e si rischia di ottenere l’effetto contrario.

Si può anche selezionare il colore e funziona anche su fotografie e riprese video registrate in passato, applicando così l’effetto desiderato anche su filmati registrati con un’altra applicazione (magari per combinare l’effetto brillante a quello retrò o ad un’altra filigrana particolare).

kirakira+ è un’app da installare e tenere sempre a portata di mano anche perché pesa pochissimo (solo 1,2 MB). Per funzionare richiede almeno la versione di iOS 11.1: l’app è realizzata da bytes Inc. ed è disponibile su App Store in versione universale per iPhone e iPad al prezzo di 1,09 euro.