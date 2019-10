Disco WD da 10 TB a solo 199,99 euro, il prezzo più basso

È tempo di farsi un disco da 10 GB. L’occasione di esagerare negli HD esterni arriva da una offerta lanciata da Amazon che propone il MyBook WD a solo 199 euro, spedizione inclusa con Prime.

Il disco in offerta è stato segnalato da Macitynet più volte; ma si tratta di un prodotto ben conosciuto, con connettore tradizionale, quindi USB 3.0 e un pacchetto software che include un sistema per backup automatico con il software WD Backup incluso. Potete usare la tecnologia di protezione tramite password e crittografia hardware e il software WD Discovery per WD Security, per importare contenuti dai social media e account di cloud e WD Drive Utilities.

La capacità è il vero punto di forza di questo disco. Si tratta di ben 10 GB, ideali per chi desidera memorizzare significative quantità di immagini o un buon numero di filmati ad alta risoluzione. Ottimo anche per i back up di Time Machine, come abbiamo accennato poco sopra. Il trasferimento è stato misurato in lettura a 171.59MB/s e in scrittura a 171.27MB/s.

Amazon lo presenta spedito e venduto direttamente (quindi con tutte le garanzie Amazon classiche) a solo 199,99 euro. Nei negozi attendetevi di pagare questo disco anche 300 euro o giù di lì, benché qualche venditore lo proponga a 230 euro. 199,99 euro è comunque il prezzo più basso cui abbiamo visto questo disco.

Se volete risparmiare qualche cosa anche la versione da 8 TB è in sconto; costa 158,27 euro.