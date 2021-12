App Musica più veloce, Safari con scrolling migliore e altre novità di macOS Monterey 12.2

L’app Musica che Apple ha integrato a partire da macOS Catalina sfruttava finora il precedente sistema di iTunes per la visualizzazione dei contenuti web nell’app. AppKit è il framework dell’interfaccia nativa di macOS e rende più facile costruire applicazioni che navigano tra più visualizzazioni di dati.

L’app Musica integrata in macOS Monterey 12.2 (aggiornamento al momento disponibile come beta per gli sviluppatori) ora è totalmente nativa e usa il framework AppKit, offrendo una più veloce esperienza di uso complessiva.

Lo riferisce il sito 9to5Mac evidenziando la riscrittura dell’app Musica integrata nell’aggiornamento a macOS Monterey 12.2, ora indicata come un’app più veloce e fluida.

macOS 12.2 beta is now available, featuring smoother scrolling in Safari on the latest MacBook Pro with ProMotion, and a native Apple Music and TV experience backed by AppKit views instead of web views. https://t.co/jjM9THIxFc — wondrous hydra (@wondroushydra) December 16, 2021

L’utente Luming Yin su Twitter fa notare che lo stesso lavoro è stato fatto con l’app TV, evidenziando inoltre migliore nello scrolling con Safari che ora supporta il refresh rate a 120Hz dei MacBook Pro (Apple a metà novembre aveva rilasciato una Technology Preview di Safari integrando il supporto per la frequenza di aggiornamento a 120Hz, la tecnologia adattiva che sui MacBook Pro 14″ e 16″ 2021 regola in automatico il refresh rate fino a 120Hz in base al movimento di quello che c’è sullo schermo.

Tra le novità che dovremmo vedere con l’aggiornamento a macOS 12.2 c’è anche “Controllo Universale”, meccanismo che rende il passaggio da Mac ad iPad ancora più fluido, permettendo di controllando più dispositivi alla volta, sposta il cursore fra i vari schermi (si, può ad esempio, digitare qualcosa sul Mac e guardare il testo apparire sull’iPad, trascinare contenuti da Mac a iPad).