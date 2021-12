Apple posticipa Controllo Universale alla primavera 2022

Sarebbe dovuta arrivare entro questo autunno, ma con l’inverno alle porte è slittata direttamente alla primavera 2022: la funzione Controllo Universale di Apple è ufficialmente in ritardo, come dimostra l’aggiornamento della pagina web in cui pochi giorni fa compariva la scritta “In arrivo questo autunno” mentre adesso è stata sostituita con l’indicazione primavera 2022.

Per poter passare tra un Mac e un iPad usando una sola combinazione di tastiera e mouse (o trackpad) con il sistema integrato da Apple bisognerà perciò attendere ancora qualche mese, il tempo necessario all’azienda di sistemare quei problemi che presumibilmente ne stanno rallentando il rilascio. E’ un vero peccato perché si tratta di una delle funzioni del nuovo macOS Monterey e dell’ultimo iPadOS 15 più attese e che con le nuove tempistiche si farà desiderare ancora per un po’.

Apple l’aveva annunciata durante la Worldwide Developer Conference 2021 di giugno e da allora come dicevamo il lancio era stato fissato per questo autunno, lasciando presumere che sarebbe arrivata in concomitanza con la prima versione dei nuovi sistemi operativi. Invece così non è stato, perché pochi giorni fa è stato rilasciato l’aggiornamento 12.1 di macOS che include SharePlay e altre nuove funzionalità, ma non il Controllo Universale di cui sopra.

Da anni è possibile fare più o meno la stessa cosa utilizzando alcuni software di terze parti che sfruttano il collegamento via cavo o quello senza fili per collegare due Mac o sfruttare un iPad come schermo secondario. Tra le più conosciute c’è Luna Display, ma nessuna offre la fluidità, la reattività e l’interoperabilità che ha progettato internamente Apple per i suoi prodotti.

Con Controllo Universale in arrivo nella primavera 2022, praticamente a quasi un anno di distanza dall’annuncio (salvo ulteriori posticipi), tutto questo sarà possibile e in maniera quasi futuristica, come ci ha mostrato Apple attraverso la presentazione in cui era possibile veder passare il cursore da uno schermo all’altro quasi come se ci passasse attraverso fili invisibili.

Maggiori dettagli sulla funzione di Controllo Universale in questo nostro articolo.