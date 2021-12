Yeelight YLXD76YL, plafoniera smart al prezzo più basso di sempre, 39€

Al prezzo più basso di sempre la plafoniera smart Xiaomi Yeelight YLXD76YL, un dispositivo minimale e moderno che offre massima resa e tecnologie di ultima generazione. Si controlla sia dal classico pulsante a parete, ma anche con app per smartphone e persino con la voce. al momento la potete acquistare a 39 euro direttamente da questo indirizzo.

A livello estetico la plafoniera è tra le più minimale, del resto in linea con tutti i prodotti del brand Yeelight. Arriva ad una potenza totale di 23W erogata da 48 diversi LED, con 1500 lumen e capacità di variare la temperatura del colore per una gamma da 2700 a 6500K, con un angolo di luce di 180° e una indice Cri Ra95.

Facile da installare e con un diametro di 320 mm e un’altezza di 73mm, la caratteristica principe di questa Xiaomi Yeelight YLXD01YL è la sua propensione smart: dopo averla connessa al WiFi di casa sarà possibile controllarla anche tramite lo smartphone, dove si potranno controllare la tonalità, scegliendo tra calda o fredda, e l’intensità della luminosità. Non solo, la si potrà controllare anche tramite voce, accendendola, spegnendola e scegliendo la tonalità/luminosità tramite controllo Alexa o Google.

Presente in confezione anche un comodo telecomando Bluetooth con cui è possibile controllare in maniera rapida e diretta le funzioni principali, per non dover sempre impugnare il proprio smartphone.

Xiaomi Yeelight YLXD76YL è in offerta a soli 39,37 euro Euro seguendo questo link diretto. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del venditore.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.