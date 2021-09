Le app iMovie e Clips aggiornate con supporto ProRes e modalità Cinema

Tra le novità di iPhone 13 e iPhone 13 Pro c’è la modalità di registrazione Cinema che registra video di persone, animali e oggetti con un effetto di profondità e variazioni automatiche della messa a fuoco, permettendo di ripredendere momenti in stile cinematografico. Per un maggiore controllo creativo, la messa a fuoco può essere modificata durante e dopo le riprese; è anche possibile regolare la messa a fuoco dello sfondo (effetto bokeh) nell’app Foto, in iMovie per iOS e a breve anche in iMovie per macOS e in Final Cut Pro.

Oltre alla modalità Cinema, in iPhone 13 Pro è supportato il formato ProRes, 2 un avanzato codec video utilizzato come formato di distribuzione finale per spot, lungometraggi e trasmissioni, per offrire una maggiore fedeltà cromatica e una compressione minore.

Apple ha aggiornato Clips e iMovie per iOS e iPadOS con miglioramenti alla stabilità ma soprattutto permettendo di importare e modificare i video registrati in modalità Cinema su iPhone 13. È possibile aggiungere, regolare ed elimina i punti di messa a fuoco e modifica l’effetto della profondità di campo nei video registrati in modalità Cinema, importare e modificare i video ProRes. Queste novità specifiche richiedono iPhone 13, iPad mini (6ª generazione), iPad Pro 11″ o iPad Pro 12,9″ (3ª generazione o modelli successivi).

iMovie lo ricordiamo, è un app di montaggio video non lineare, la cui funzione è quella di prelevare filmati e di montarli aggiungendovi audio, effetti speciali e transizioni.

Clips è un’app gratuita che consente di realizzare video divertenti da condividere con amici e familiari: bastano pochi tocchi per creare video verticali e orizzontali con effetti fotocamera, filtri artistici, musica dinamica, testi animati, emoji, adesivi e altro ancora.