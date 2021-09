Da IKEA il pad di ricarica wireless invisibile

La ricarica wireless è ormai diventata uno standard, anche in considerazione del fatto che Apple l’ha adottata di default sui propri smartphone. E così, si va sempre alla ricerca del pad di ricarica perfetto. Potrebbe esserlo quello di IKEA, dall’impronunciabile nome Sjömärke. Si mette sotto alla scrivania, risultando così invisibile alla vista.

In altri termini, sarà possibile ricaricare il proprio smartphone semplicemente appoggiandolo sulla scrivania. Sjömärke, dunque, è un pad di ricarica wireless, che sarà in vendita a 40 dollari, e che è stato progettato per funzionare con quasi qualsiasi scrivania o tavolo, come riportato da The Verge.

Il concetto è piuttosto interessante. Sjömärke è un pad di ricarica wireless Qi, da installare sotto la scrivania, tenuto in posizione da un nastro biadesivo incluso nella confezione, o da viti da 18 mm x 6 mm (non incluse). Per il corretto funzionamento la scrivania deve essere in legno o plastica, o in altro materiale che non blocchi il campo magnetico e deve avere uno spessore minimo di 8 mm (poco più di una lastra di vetro) e massimo di 22,2 mm.

Una volta installato il pad, è sufficiente collegarlo con il cavo di alimentazione, contrassegnando il tavolo con l’adesivo a forma di “X” incluso, per sapere esattamente dove posizionare lo smartphone.

Con la tecnologia Qi 1.2.4, dovrebbe essere in grado di fornire circa 5 watt per una ricarica sufficiente, ma non certo super veloce. IKEA nota che viene fornito anche con il monitoraggio della temperatura, in modo che non si surriscaldi, dal momento che verrà posizionato contro le superfici in legno.

Per 40 dollari potrebbe rivelarsi un’opzione interessante per quanti non vogliono rovinare il design e l’estetica della postazione di lavoro; ovviamente, potrete fare a meno dell’adesivo a forma di “X”, magari tenendo ben a mente il corretto posizionamento dello smarthpone.

Sjömärke arriverà nei negozi e sul sito web di IKEA nell’ottobre 2021.