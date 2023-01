Le beta di Apple TV e Apple Music per Windows sul Microsoft Store

A ottobre dello scorso anno la Casa di Redmond aveva fatto sapere che per il 2023 sarebbero arrivate sul Microsoft Store le app desktop Apple TV e Apple Music per i PC Windows.

Le versioni preview (beta) delle app in questione sono ora disponibili sul Microsoft Store (nel momento in cui scriviamo da noi non sembrano ancora scaricabili); lo fa notare il sito israeliano The Verifier mostrando le schermate delle prime versioni beta di Apple Music, Apple TV e Apple Device (quest’ultima un’app per la gestione dei dispositivi che consente di installare manualmente aggiornamenti di iOS, eseguire e ripristinare backup in locale o su icloud, e altre funzionalità ancora, alla stregua di quanto normalmente è possibile fare con iTunes).

Nella descrizione delle app, Apple evidenzia che, in quanto release beta, alcune peculiarità delle app potrebbero non funzionare correttamente. Apple sottolinea ancora che l’installazione di queste app impedisce il funzionamento di iTunes per Windows e non sarà possibile accedere a contenuti quali audiolibri e podcast fino a quando non verrà rilasciata una nuova versione di iTunes compatibile con le app in questione (o l’utente disinstalli le beta). Tutte e tre le nuove app richiedono Windows 11 versione 22621.0 o superiore.

Ricordiamo che Apple Music è già disponibile su Xbox, offrendo agli utenti la possibilità di ascoltare brani, playlist, stazioni e ogni tipo di contenuto con la console della Casa di di Redmond. Apple Music non dovrebbe sostituire iTunes, ma essere un’alternativa per lo streaming musicale dei servizi della Mela.