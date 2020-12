Le cuffie Apple AirPods Max sono costruite in Vietnam

Anche se Apple ha collaborato con un costruttore partner di Taiwan per lo sviluppo, la maggior parte delle cuffie AirPods Max sono costruite in Vietnam. Le manovre che emergono dalla catena di approvvigionamento Apple sembrano gettare qualche luce sul lancio negli ultimi giorni dell’anno e sulle lunghe tempistiche di attesa per chi si appresta ad acquistare le prime cuffie di fascia alta a marchio Apple.

Sembra infatti che il colosso di Cupertino abbia collaborato con Inventec di Taiwan per lo sviluppo del dispositivo, salvo poi assegnare gran parte degli ordinativi di produzione di AirPods Max a due società cinesi che dispongono di stabilimenti in Vietnam, Luxshare e Goertek. In realtà il report non offre spiegazioni circa le mosse di Apple, ma occorre ricordare che per alcuni mesi prima del lancio sono emerse diverse indicazioni su problemi riscontrati nella fase finale di sviluppo e l’inizio della produzione.

Potrebbero essere proprio queste le ragioni ad aver spinto Apple a decidere per un cambio dei piani, accantonando Inventec, uno dei costruttori su cui Cupertino sta puntando molto per crescita della capacità produttiva, dispositivi e prodotti assegnati e anche per la diversificazione geografica delle forniture fuori dalla Cina. In ogni caso, nonostante il presunto cambio di fornitori, Cupertino sembra aver raggiunto comunque gli obiettivi.

Infatti anche se Luxshare e Goertech sono società cinesi, entrambe produrranno la maggior parte degli ordinativi di AirPods Max nei propri stabilimenti in Vietnam, come segnala DigiTimes. Considerando il lancio appena avvenuto e le imminenti festività di Natale, sembra che servirà qualche tempo prima che la produzione riesca a raggiungere i livelli della domanda e della richiesta di mercato. Anche se l’inizio delle consegne è per il 15 dicembre, chi ordina ora in Italia le otterrà a gennaio inoltrato, mentre in Usa la situazione è ancora peggiore perché per certi colori e combinazioni si arriva a febbraio o addirittura a marzo.

Le cuffie AirPods Max sono disponibili in cinque colori, (grigio siderale, argento, celeste, verde e rosa) e possono essere ordinate da questa pagina di Apple Store online al prezzo di 629 euro. Per chi punta ad averle entro Natale può valutare di acquistarle su Amazon.