Le migliori offerte Roomba iRobot al Black Friday di Amazon

Diversi modelli di robot aspirapolvere e lavapavimenti iRobot delle serie Roomba e Braava jet sono in offerta su Amazon in occasione del Black Friday 2024.

Le promozioni sono disponibili fino al 2 dicembre salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili e rappresentano una delle migliori occasioni dell’anno per risparmiare sull’acquisto di prodotti pensati per migliorare la gestione delle pulizie domestiche in modo semplice e intelligente.

Alcune delle offerte in corso

Tra i modelli più interessanti sono in sconto diversi robot aspirapolvere e lavapavimenti della serie Roomba Combo, che uniscono in un solo dispositivo le funzioni di aspirazione e lavaggio dei pavimenti.

Il Roomba Combo 10 Max, in particolare, si distingue per la sua base di ricarica AutoWash e il sistema Enhanced Dirt Detect, che consente di individuare le aree particolarmente sporche promettendo una pulizia più profonda. Grazie alla tecnologia D.R.I, il panno di lavaggio viene inoltre sollevato automaticamente sui tappeti per mantenerli asciutti durante la pulizia.

Un’altra opzione interessante è la serie Roomba Combo J, disponibile anche in bundle con il robot lavapavimenti Braava jet. Questi modelli offrono una pulizia 2-in-1, con funzioni di aspirazione e lavaggio che coprono ogni esigenza, dalle superfici dure ai tappeti.

Per chi cerca una soluzione ancora più avanzata, i modelli Roomba J9 e Roomba J9+ sono equipaggiati con la tecnologia iRobot OS e il sistema di navigazione PrecisionVision, che consente ai dispositivi di evitare ostacoli come scarpe, cavi e piccoli incidenti causati dagli animali domestici.

Grazie alla potente aspirazione a tre fasi, questi robot rimuovono polvere, peli di animali e sporco ostinato, sia su pavimenti duri che su tappeti. Inoltre, la Clean Base consente di svuotare automaticamente il contenitore senza necessità di intervento umano.

Tutti i modelli iRobot sono compatibili con l’app iRobot Home per iPhone, iPad e Android tramite cui controllare i dispositivi da remoto. Sono anche integrabili con i sistemi di comando vocale come Google Home e Alexa.

Tutti gli sconti iRobot al Black Friday di Amazon

