Le migliori risorse per imparare le basi della programmazione

Gli ultimi due anni hanno rappresentato un’enorme sfida in ambito lavorativo per milioni di persone in tutto il mondo. La pandemia ha modificato profondamente la nostra società, favorendo alcuni campi professionali e penalizzandone molti altri.

Se c’è una branca che però sembra non conoscere crisi, è senza dubbio quella dell’informatica e della programmazione: la domanda di persone qualificate e competenti in questi campi è addirittura aumentata!

Se ti piacerebbe trovare lavoro in questo settore, ma non possiedi le competenze necessarie, sappi che al giorno d’oggi imparare a programmare è una competenza alla portata di tutti, inclusi coloro che non hanno frequentato istituti tecnici informatici o studiato informatica all’università. Come? Con le formazioni di informatica online. Vediamo assieme alcune delle migliori piattaforme per imparare a programmare.

CodeAcademy

CodeAcademy è probabilmente la piattaforma gratuita per la programmazione più popolare: vanta infatti ben 45 milioni di iscritti! Il sito offre formazioni complete per imparare le basi dei principali linguaggi informatici, tra cui HTML e CSS, JavaScript e SQL, Bash/Shell, Python, Ruby e C++.

edX

Questa piattaforma online, che probabilmente avrai già sentito nominare dal momento che oggi può vantare oltre 5 milioni di utenti, è stata fondata nel 2012 da nientepopodimeno che l’Università di Harvard e il MIT. Essa ti consentirà di accedere a più di 2000 corsi online gratuiti in diverse materie — tra cui ovviamente l’informatica e la programmazione—, messi a tua disposizione da 140 istituzioni d’eccellenza nel mondo intero. Se porti a termine una formazione su edX, otterrai un attestato che potrai in seguito inserire nel tuo curriculum!

W3schools

Se cerchi una piattaforma completa, che metta a tua disposizione tutorial di programmazione, ma anche altri tipi di risorse per imparare le basi del coding, W3schools è lo strumento che fa per te. Per iniziare, puoi scegliere tra l’imparare un linguaggio di programmazione specifico (HTML e CSS, JavaScript, SQL e PHP, Python e Java, C++ e C#, e molti altri ancora) o se lanciarti in un programma completo.

Prima di tutto, ti consigliamo però di metterti alla prova con il test di ingresso offerto da questo sito, che ti permetterà di capire meglio il livello della tua preparazione informatica e i campi in cui presenti più lacune, che W3schools potrà aiutarti a colmare.

Khan Academy

L’ingegnere statunitense Salman Khan è stato una delle prime persone al mondo a cogliere le potenzialità infinite di una piattaforma di insegnamento online totalmente gratuita. Nel lontano 2006 ha infatti fondato la Khan Academy, un sito web pensato per aiutare gli utenti a imparare le basi della programmazione in JavaScript e ProcessingJS, utili ad esempio per la progettazione di videogiochi, o di linguaggi HTML e CSS, essenziali per chi vuole creare la propria pagina web.

Sul sito esiste anche una sessione dedicata ai bambini, chiamata “Hour of code”, che può rivelarsi davvero utile per tutti gli insegnanti che vogliano includere il coding nelle loro lezioni, o comunque avvicinare i propri alunni al mondo della programmazione, assicurando a molti di loro un futuro brillante in campo informatico.

Udemy

Creata nel 2020, Udemy è una piattaforma di apprendimento online perfetta per chi vuole acquisire nuove conoscenze o approfondire un determinato argomento. Sebbene non si tratti di un sito prettamente dedicato alla programmazione, vi troverai molti corsi di coding e informatica. L’accesso a Udemy è a pagamento, ma spesso ci sono offerte speciali e sconti molto interessanti, quindi ti consigliamo di tenere sotto controllo la homepage del sito!

Code Avengers

Questa piattaforma neozelandese si differenzia dalle altre che abbiamo visto in quanto offre non solo una formazione per adulti, ma anche lezioni di programmazione interattive e ludiche per studenti tra i 5 e i 14 anni (la cosiddetta sezione Junior). Il sito organizza anche dei workshop di coding in tutto il mondo, aperti ai giovani fino ai 17 anni di età.

Open Classrooms

Questa risorsa, lanciata da Mathieu Nebra e Pierre Dubuc nel 2013, vanta ad oggi più di un milione di utenti. I suoi corsi gratuiti e la possibilità di confrontarsi con altri utenti del forum l’ha resa in breve tempo uno dei punti di riferimento per gli appassionati di informatica e programmazione.

La piattaforma offre anche servizi a pagamento, che vanno da un abbonamento di 20€ al mese che consente di ottenere un certificato di frequenza per i corsi, alla superformula da 300€ al mese, con cui ti verrà affiancato un tutor personale che ti aiuterà a portare le tue capacità di coding a un livello professionale!

Hackr.io

Hackr.io offre formazioni personalizzate nei principali linguaggi informatimici. Potrai infatti scegliere se seguire un corso gratuito o a pagamento e impostare la lingua e il livello della formazione (principiante o avanzato).

La sezione “Roadmaps” ti permetterà di pianificare la tua formazione seguendo un percorso consigliato, funzione particolarmente utile per i principianti assoluti o per chi ha bisogno di una guida. Inoltre, questa piattaforma dispone di un blog in cui vengono trattate tematiche relative alla programmazione, e dove potrai trovare risposte a molte delle tue domande inerenti i linguaggi i formatici e il coding.

I corsi privati di informatica

Un ultima risorsa di cui vogliamo parlarti oggi è rappresentata dai corsi privati di informatica online. Negli ultimi anni, molte sono infatti le piattaforme nate per permettere agli aspiranti programmatori di trovare formazioni private e personalizzabili.

Una di queste è Superprof, che offre attualmente una scelta tra oltre 3.500 insegnanti per ripetizioni di informatica, per imparare a programmare o per raggiungere un livello più avanzato nel campo della programmazione. La piattaforma è estremamente intuitiva e semplice da utilizzare, e la maggior parte degli insegnanti iscritti offrono la possibilità di organizzare lezioni via webcam.

Insomma, chi vuole imparare le basi del coding da casa sognando una carriera da programmatore informatico ha ormai l’imbarazzo della scelta!