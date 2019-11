Le migliori sedute per videogiocatori comode anche per studio e ufficio

Chi siede per diverse ore di fronte al computer comprende bene che mantenere la giusta postura è molto importante soprattutto per scongiurare eventuali disturbi al collo e alla schiena nel lungo periodo.

La seduta è quindi uno di quegli accessori su cui diventa importante investire qualcosa in più anziché limitarsi alla sedia da pranzo o, peggio, alla classica ripiegabile da campeggio.

Il mercato è saturo di sedie e poltrone più o meno adatte allo scopo: le migliori sono quelle pensate principalmente per il gaming perché offrono una moltitudine di regolazioni – tra braccioli, schienale, altezza della seduta – e diverse comodità – come cuscini lombari e poggiatesta – che altre poltrone da ufficio spesso non hanno.

In questo articolo vi segnaliamo quelle che, dopo un’attenta ricerca, riteniamo essere le migliori del momento e che meglio si adattano un po’ a tutte le situazioni. Potete cioè utilizzarle sia per studiare, sia per lavorare al computer ma anche e soprattutto per staccare dalla vita quotidiana e rilassarvi di fronte ad un videogioco o un buon libro.

Il top

DXRacer Racing Pro Series R131-NB (costa circa 350 euro) è tra le migliori poltrone da gaming in assoluto e lo dimostra il fatto che compare nelle dirette di tantissimi streamer su Twitch e YouTube.

Assomiglia terribilmente al sedile di un’auto da corsa ma ha tutti i confort che si possono desiderare quando ci si siede di fronte ad una scrivania. Si può regolare l’altezza, l’inclinazione dello schienale e la distanza dei braccioli.

L’economica

IntimaTe WM Heart è invece una sedia da gaming che si fa notare principalmente per il prezzo: è tra le più economiche in circolazione tanto che il costo, di 89,99 euro, si allinea a quello di tante altre sedie da ufficio che però non offrono lo stesso confort che invece trovate nella seduta di questo modello, come il precedente molto simile al sedile di un auto da corsa.

Si regola l’altezza e anche l’inclinazione dello schienale, i braccioli sono ampi e imbottiti.

La super-reclinabile

Questa sedia di Langria è tra le nostre preferite perché è la giusta via di mezzo tra le due precedenti. Ad un prezzo (129,99 euro) completamente abbordabile offre una comodissima seduta in stile racing, fascia lombare e soprattutto un poggiapiedi estraibile ed estensibile che, combinato alla possibilità di capovolgere quasi completamente lo schienale, si trasforma in una comodissima seduta per rilassarsi e leggere un buon libro o, al massimo dell’estensione, per riposarsi a fine giornata.

La traspirante

La sedia IKEA Markus (129 euro) ha seduta e braccioli imbottiti, è regolabile in altezza e nell’inclinazione dello schienale, ha un poggiatesta minimale e tra quelle che vi consigliamo in quest’articolo è senz’altro la più elegante e che meglio si accosta quindi anche ad un ufficio.

Il suo punto di forza è però nello schienale, caratterizzato da un tessuto traforato per garantire un’elevatissima traspirabilità. E’ quindi la soluzione migliore per passare diverse ore a lavoro soprattutto in estate.

La fissa

Che X-Rocker Genesis (510 euro) sia comoda è indubbio: approvata da Sony PlayStation, questa poltrona è caratterizzata da una seduta ampia e confortevole, con schienale reclinabile e braccioli imbottiti.

La particolarità risiede nella bassa seduta e dall’assenza di rotelle: il piedistallo è fisso perché il suo utilizzo è principalmente quello di fronte ad un televisore mentre ci si trastulla con la console.

Il sacco

GAMEWAREZ Crimson Thunder 2.0 (circa 110 euro) è un’altra poltrona da salotto, meno invadente nel design rispetto alla precedente e con uno schienale sufficientemente rigido per garantire una comoda seduta.

E’ ricoperta esternamente da un tessuto idrorepellente perché su un lato sono presenti alcune tasche per infilarci il telecomando, il joypad e una bottiglia d’acqua, onde evitare che la sete possa interrompere la vostra sessione di gioco. Dall’altro lato c’è invece un gancio sul quale appendere le cuffie o il visore VR, in modo da avere sempre tutto a portata di mano e mantenere alto il proprio livello di pigrizia.