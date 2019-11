Microsoft ha un nuovo logo per il browser Edge

Edge il browser sviluppato da Microsoft che dal 2015 ha sostituito Internet Explorer come browser predefinito di Windows. Dal 2018 è stata creata una nuova versione basata su Chromium (il web browser da cui deriva Chrome) e distribuita anche un release per macOS.

Microsoft ha ora deciso di cambiare il logo di Edge e mostrato un nuovo simbolo che rappresenterà il browser. Il nuovo logo dovrebbe ricordare le onde dell’oceano, ricorda un po’ anche la vecchia “e” di Internet Explorer e lo stile ricorda le nuove icone per le applicazioni della suite Office.

La nuova versione basata su Chromium è disponibile in beta da agosto e non è chiaro quando la versione finale sarò distribuita. Il sito The Verge fa notare che la conferenza Microsoft Ignite di Orlando parte il 4 novembre e che questo potrebbe essere il luogo ideale per presentare il browser in versione definita, con relativa nuova icona.

Tra le peculiarità di Edge, funzionalità anti-tracciamento simili a quelli già sfruttati da Mozilla in Firefox. La versione Mac di Edge supporta anche la touch Bar dei portatili professionali di Cupertino, con tasti virtuali dedicati per il controllo dei contenuti multimediali, tasti a scorrimento di regolazione e anche per passare rapidamente da una scheda di navigazione all’altra.

Microsoft promette con Edge per macOS “la stessa esperienza” della versione Windows, “adattando il look& feel in modo da corrispondere a ciò che un utente Mac si aspetta da app per questa piattaforma”. “Siamo impegnati nel creare un browser di prim’ordine con Microsoft Edge”, ha dichiarato a maggio di quest’anno d l’azienda spiegando di avere integrato molti cambiamenti all’interfaccia che tengono conto del linguaggio stilistico di Microsoft che dovrebbe rendere naturale l’utilizzo del browser su macOS.

Sono presenti vari “tweaks” con convenzioni tipiche di macOS relative ad esempio a menu, scorciatoie di tastiera e altre aree. Microsoft incoraggia gli utenti a inviare suggerimenti usando il pulsante con lo smiley.