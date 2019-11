Razer Firefly 2, ecco come migliora il tappetino RGB per mouse

Razer annuncia una versione migliorata del proprio tappetino per mouse RGB. Razer Firefly V2, successore del Razer Firefly, è stato reso più sottile e luminoso per intensificare l’esperienza RGB Razer Chroma, l’ecosistema di illuminazione RGB che ad oggi supporta oltre 500 dispositivi, integrandosi con più di 130 tra i migliori titoli per PC del momento.

Dotato di LED più luminosi, Razer Firefly V2 presenta 19 zone di illuminazione attorno ai quattro lati, quattro in più rispetto al Razer Firefly, altamente personalizzabili per via dei 16,8 milioni di colore e degli effetti di illuminazione predefiniti che l’utente ha a disposizione.

Questa nuova versione è compatibile con Razer Synapse 3 ed è spessa appena 3 millimetri. Dispone di una superficie rigida micro-testurizzata con tracciatura ottimizzata indipendentemente dalla tipologia di sensore del mouse, dallo stile di gioco e dalle impostazioni di sensibilità. Inoltre presenta un ferma-cavo integrato per un trascinamento minimo del mouse e una base in gomma antiscivolo per rimanere saldamente in posizione.

Razer Firefly 2 è già in vendita sul sito ufficiale al prezzo di 59,99 euro. Le precedenti versioni invece si possono acquistare anche su Amazon.

Ricordiamo che il serpente a tre teste di Razer è uno dei loghi più noti nelle community di esport e gamer e conta una base di appassionati che abbraccia ogni continente. L’azienda è infatti principalmente nota per aver progettato e creato un vasto ecosistema indipendente per i gamer di hardware, software e servizi.

Tra i prodotti di Razer ci sono decine di periferiche gaming ad alte prestazioni e la linea di gaming laptop Blade. La piattaforma di software conta invece oltre 70 milioni di utenti e come accennato nell’articolo include Raze Synapse (una piattaforma IoT), Razer Chroma (il sistema di tecnologia di illuminazione RGB proprietaria) e Razer Cortex (una piattaforma di lancio e ottimizzazioni di videogiochi).

Per quel che riguarda i servizi, Razer Gold è invece un sistema di crediti e pagamenti virtuali per gamer, mentre Razer Fintech è un network di pagamento digitale online-to-offline del Sud-Est asiatico.

Se volete saperne di più, trovate una specifica sezione nel nostro sito.