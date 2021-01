CES 2021, da Kingston nuova linea di SSD NVMe e un SSD esterno USB 3.2 Gen 2

In occasione del CES di Las Vegas 2021, un’edizione completamente digitale, Kingston ha annunciato la propria roadmap di SSD NVMe per i prossimi mesi. Il produttoe riferisce di essere pronto pronto ad impegnarsi per mantenere la propria posizione di leadership nel mercato degli SSD grazie a nuovi drive consumer e unità NVMe U.2 specifiche per data center. Le nuove offerte includono il primo SSD PCIe NVMe Gen 4.0 del produttore e un SSD esterno USB 3.2.

Ghost Tree: è il nome in codice di un drive ad alte prestazioni di Gen 4.0; il produttore riferisce di velocità di lettura e scrittura di 7000 MB/s, estendendo il drive PCIe Gen 4.0 x4 a 8 canali fino al limite, con capacità che vanno da 1TB a 4TB.

Serie NV: L’ultimo SSD Gen 3.0 x4 con capacità fino a 2 TB è l’unità entry-level ideale per gli utenti NVMe.

XS2000: nuova unità esterna USB 3.2 Gen 2 x2 con capacità da 500GB a 2TB indicata come ideale per essere utilizzata come memoria aggiuntiva per foto, video e altri file. L’interfaccia USB Type-C 1 consente trasferimenti di dati veloci fino a 2000 MB/s.

DC1500M: l’SSD per data center 1500M è un aggiornamento del precedente CD1000M, con l’aggiunta del supporto per multi-namespaces. L’SSD NVMe U.2 è indicato come progettato per supportare un’ampia gamma di carichi di lavoro ad alta intensità di dati, tra cui il cloud computing, il web hosting e le infrastrutture virtuali.

Nuovi sono la Workflow station e i relativi lettori d’accompagnamento. Come si evince dal nome, il dock è studiato per ottimizzare il flusso di lavoro dei content creator in post-produzione. La Workflow Station e i lettori dedicati offrono la possibilità di creare e personalizzare la propria configurazione di offload dei file, adattandosi a qualsiasi esigenza e consentendo di trasferire video, foto e audio da più fonti simultaneamente. Indipendentemente dal fatto che si tratti di scatti multi-cam a 4K/8K effettuati con registratori audio portatili per ciascun host, o di filmati B-Roll con droni e GoPro, con il Workflow Station Dock personalizzabile è possibile collegare contemporaneamente i lettori USB miniHub, SD o microSD per il trasferimento rapido dei filmati. I lettori Workflow possono essere utilizzati anche in modalità standalone, collegandosi a un laptop tramite il cavo USB-C incluso, garantendo la flessibilità di disporre del proprio flusso di lavoro anche in movimento.

“Il CES è il momento migliore per condividere i progetti futuri di Kingston, e siamo molto entusiasti quest’anno di lanciare i nostri primi SSD NVMe Gen 4.0, insieme ad una nuova un’unità esterna”, ha dichiarato Tony Hollingsbee, SSD Business Manager di Kingston EMEA. “In fatto di unità NVMe, saremo in grado di coprire ogni segmento e rispondere ad ogni esigenza, dagli utenti consumer ai professionisti, fino ai data center”.

