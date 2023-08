Per la prima volta su Steam i giocatori Linux superano quelli Mac

Il Mac è passato in secondo piano rispetto a Linux come sistema operativo più utilizzato dai clienti del servizio di giochi Steam di Valve. Ecco tutti i numeri del recente censimento condotto dall’azienda.

Windows è ancora di gran lunga il sistema operativo più utilizzato dai giocatori di Steam, con il 96,21% del totale. Linux ha conquistato una quota del 1,96%, mentre macOS si posiziona all’ultimo posto con l’1,84%.

È la prima volta che Linux supera il Mac in questa speciale classifica di Steam. Valve sottopone un sondaggio mensile agli utenti di Steam per “prendere decisioni su quali tipi di investimenti tecnologici effettuare e quali prodotti offrire”.

Quindi il 2023 è finalmente l’anno in cui Linux ottiene maggiore attenzione anche nel reparto videoludico. Il miglioramento dell’uso di Linux è il risultato della popolarità di Steam Deck, la console portatile per giochi di Valve progettata per giocare ai giochi di Steam anche in mobilità. Steam Deck utilizza SteamOS, una variante di Linux che esegue Proton, un livello di compatibilità che consente a Deck di riprodurre giochi Windows.

Steam Deck di Valve ha ottenuto elogi dai giocatori e dalla critica fin dalla sua introduzione all’inizio del 2022 e il successo è continuato con le offerte di Valve che hanno scontato Steam Deck a luglio fino al 20%, mettendo più console nelle mani dei giocatori rispetto ai mesi precedenti. Questo potrebbe spiegare il cambiamento nella particolare classifica.

Steam Deck non è la prima incursione di Valve nel mondo Linux. L’azienda ha sviluppato computer per giochi basati su Linux dal 2015, inizialmente con i sistemi Steam Machine ormai scomparsi. Sebbene le Steam Machine non abbiano avuto molto successo sul mercato all’epoca, Valve ha continuato a sviluppare le proprie API e driver per ottimizzare l’esperienza di gioco su Linux.

I dirigenti di Valve hanno manifestato riluttanza a vincolare la loro azienda esclusivamente alle API di Windows e all’hardware compatibile con Windows, non desiderando dipendere da altre aziende per correzioni di bug o aggiornamenti dei driver. I giochi nativi di Linux su Steam sono ancora una minoranza, ma Proton su Steam Deck consente a molti giochi Windows di funzionare altrettanto bene come farebbero su un PC Windows nativo.

Versante Apple

Anche Apple ha manifestato sforzi per promuovere il suo versante videoludico, come Apple Arcade; inoltre, il successo di Steam Deck e Proton hanno dato ai giocatori Mac in difficoltà motivo di ottimismo, soprattutto dopo la WWDC 2023.

È qui che Apple ha introdotto un Game Porting Toolkit e il convertitore di shader Metal, due nuovi strumenti che mirano a semplificare il processo di conversione del codice di Windows e altre app 3D. Alcuni hanno paragonato il Game Porting Toolkit a Proton, ma ci sono differenze chiave: lo strumento di Apple è solo per scopi di valutazione su Mac basati su Apple Silicon, non per la distribuzione.

Steam Deck, lo ricordiamo, è una console di gioco portatile creata da Steam che consente alle persone di giocare a una varietà di titoli, inclusi quelli “AAA”, mentre si trovano fuori casa. E’ alimentato da una CPU e una GPU AMD con 16 GB di RAM e un SSD interno disponibile in diversi tagli di memoria (fino a massimo 512 GB) ed è dotato di gamepad integrato ai lati dello schermo (da 7 pollici). I prezzi oscillano tra 419 e 679 euro a seconda della configurazione scelta.