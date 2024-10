Cyberpunk 2077 per Mac sfiderà la versione PC Windows

Pubblicità

Per anni sul palco delle presentazioni Apple si sono visti per lo più videogiochi per iPhone e iPad, solo con l’avvento di Apple Silicon il colosso di Cupertino insiste di più anche per i titoli Mac e, annunciando i nuovi MacBook Pro M4, Apple ha anticipato l’arrivo del gioco di culto Cyberpunk 2077 su Mac nel 2025.

Nel mondo immenso, futuristico e dettagliato della megalopoli Night City le corporazioni e la tecnologia determinano la vita di ogni persona. In questo complesso titolo gli elementi sparatuttto in prima persona si fondono con i giochi di ruolo e d’azione, il tutto con un mondo aperto tutto da esplorare.

Nelle prime versioni Cyberpunk 2077 non convinse al lancio per diversi problemi di giocabilitàaggravati dalla presenza di numerosi bug. Nel corso degli anni lo sviluppatore CD Project RED ha rilasciato diversi aggiornamenti, path e versioni per altre piattaforme che risolvono tutto e migliorano sensibilmente l’esperienza di gioco.

Anche se stiamo parlando di ben cinque anni di distanza dalla prima introduzione del gioco, si tratta senza dubbio di una ottima notizia per la piattaforma Mac, snobbata da anni dai titoli tripla A.

In secondo luogo Cyberpunk 2077 porterà su Mac anche le tecnologie grafiche più avanzate della versione per PC Windows, inclusi il path tracing e frame generation, il primo per ricreare scene tridimensionali con illuminazione fedele alla realtà, il secondo sfrutta AI per migliorare la grafia interpolando i frame precedente e successivo.

Sempre su Mac il gioco offrirà anche la tecnologia di Audio Spaziale Apple per immergere ancora di più l’utente nel mondo virtuale. Oltre che portare una perla del videogaming su Mac, con Cyberpunk 2077 si potranno confrontare tutte le versioni per scoprire come se la cavano le GPU Apple rispetto ai concorrenti, NVIDA inclusa.

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition per Mac, con inclusa l’apprezzata espansione Phantom Liberty, sarà disponibile su Mac App Store e Steam di Valve nel 2025: chi lo ha già comprato su Steam per PC otterrà gratis anche la versione per Mac.

