Lenovo ThinkReality A3 sono gli occhiali smart per aziende

In occasione del Consumer Electronics Show (CES 2021), Lenovo ha presentato ThinkReality A3, smart glassess ultraleggeri. Il produttore riferisce che tratta di avanzati smart glasses per uso aziendale, «Parte di una ampia offerta di soluzioni digitali per accelerare il processo di trasformazione intelligente nelle imprese e dare accesso alle tecnologie smart al maggior numero di persone».

Con l’aumentare del numero di aziende che devono far fronte a nuovi modelli di lavoro ibridi e una forza lavoro sempre più distribuita, le imprese di ogni dimensione sono alla ricerca di nuove tecnologie di smart collaboration, che incrementino l’efficienza e riducano i tempi di inattività. Dalle tecnologie quali monitor virtuali personalizzati e visualizzazione 3D alla gestione assistita dei flussi di lavoro e training con Augmented Reality (AR), i ThinkReality A3 promettono di «Trasformare la gestione dei processi di lavoro ad ogni livello».

I ThinkReality A3 si collegano a un PC oppure a ad alcunmi smartphone Motorola (con processori della serie Qualcomm Snapdragon 800 o seguenti e funzionalità DisplayPort) tramite un cavo USB-C. Si indossano come occhiali tradizionali e possono essere personalizzati con montature industriali opzionali per maggiore sicurezza e resistenza. Immersivi ma non isolanti, questi “occhiali intelligenti” con tecnologia AR sono basati su piattaforma Qualcomm Snapdragon XR1, integrano display stereoscopici a 1080p portando l’utente a visualizzare fino a 5 display virtuali. Una videocamera RGB da 8MP consente di acquisire video fino a 1080p per la gestione da remoto di casi d’uso, mentre le due camere fisheye abilitano la tecnologia di room-scale tracking.

Lenovo ThinkReality A3 in versione “PC Edition” si collegano a un PC laptop o a una workstation portatile per consentire all’utente di attivare diversi monitor virtuali, anche di grandi dimensioni, nel proprio campo visivo e utilizzare software e applicazioni di Windows. I monitor virtuali secondo il produttore permettono di “aggiungere valore al PC”, in termini di produttività, privacy ed esperienze immersive per interi settori quali finanza, architettura e ingegneria, ma anche per qualsiasi utente che lavora da remoto o in movimento dove gli spazi e la privacy sono limitati.

I ThinkReality A3 Industrial Edition consentono di svolgere attività a mani libere supportati da tecnologia AR in ambienti di lavoro complessi. La versione Industrial Edition è supportata dalla piattaforma software ThinkReality, che consente a utenti business di costruire, implementare e gestire applicazioni e contenuti di mixed reality su scala globale, con supporto a livello mondiale.

L’adozione di questa tecnologia all’interno di stabilimenti, laboratori, spazi affollati di vendita al dettaglio o in ambito ospedaliero è possibile grazie a specifiche certificazioni disponibili sulla piattaforma ThinkReality per attivare funzionalità quali assistenza da remoto, flussi di lavoro guidati e visualizzazione 3D.

I dispositivi con tecnologia AR di Lenovo includono gli smart glasses ThinkReality A3 e il visore A6. ThinkReality A6 integra una serie di sensori completi di diverse funzionalità, memoria espandibile, ottiche a guida d’onda con risoluzione 1080p e una batteria removibile per l’uso prolungato del display.

Gli occhiali smart Lenovo ThinkReality A3 saranno disponibili in mercati selezionati dalla metà del 2021. I prezzi non sono stati comunicati.