LG presenta l’aspirapolvere verticale che si svuota da solo

Al Consumer Electronics Show di Las Vegas, che per via della pandemia di coronavirus si svolgerà completamente online, quest’anno sarà presente LG con – tra gli altri – CORDZEROThinQ A9 Kompressor+, un aspirapolvere verticale senza fili progettato per offrire una pulizia rapida e completa su tutti i tipi di pavimento. La novità più interessante risiede però nella stazione di ricarica inclusa in dotazione che, oltre a ricaricare l’aspirapolvere dopo l’utilizzo, pulisce automaticamente il contenitore raccoglipolvere, riducendo al minimo il contatto con la polvere e massimizzando la semplicità di utilizzo.

Grazie a questo sistema automatizzato di rimozione della polvere, la stazione di ricarica rende quindi lo svuotamento del serbatoio non solo semplice ma anche igienico. Quando il CordZeroThinQ A9 Kompressor+ è ancorato al supporto, il contenuto del contenitore viene automaticamente risucchiato dalla stazione di ricarica e raccolto in un apposito sacchetto per la polvere, alla stregua di quanto fa, per esempio, l’aspirapolvere automatico Roomba i7+ di iRobot.

La stazione di ricarica è progettata per ottimizzare gli spazi: è in grado di custodire sia il CordZeroThinQ A9 Kompressor+ che il set composto da sei accessori, tra cui troviamo la Bocchetta 2-in-1 (2-in-1 Combination Tool), la Bocchetta per Fessure e la Spazzola per Animali domestici (Pet Nozzle) che possono essere inseriti nel supporto multi-funzione. E’ dotata di un display touch attraverso il quale è possibile personalizzare le impostazioni della stazione di ricarica e di un pulsante per effettuare la pulizia del contenitore manualmente.

Gli accessori intercambiabili di cui sopra fanno sì che LG CORDZEROThinQ A9 Kompressor+ possa trasformarsi da aspirapolvere a mocio e viceversa in pochi secondi. Se è vero che la Bocchetta per Tappeti (Power Carpet Nozzle) rimuove la polvere dai tappeti utilizzando una aspirazione più potente, il Power Mop è in grado di pulire i pavimenti in maniera più profonda. Questa doppia funzione è coadiuvata dai controlli one-touch, dalle due batterie a ricarica rapida e dai filtri lavabili e rimovibili, che ne amplificano la semplicità di utilizzo, l’igiene e l’efficacia.

Come dicevamo, il CordZeroThinQ A9 Kompressor+ e la nuova stazione di ricarica faranno il loro debutto a partire dall'11 gennaio al virtual booth di LG al CES 2021. Appena possibile vi forniremo maggiori dettagli.