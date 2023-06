Avete un difetto visivo? Per usare Apple Vision vi serviranno lenti aggiuntive

Apple Vision Pro, il visore AR/VR presentato da Apple alla WWDC23, fa molte cose ma non può correggere da solo i difetti visivi. Per questo si deve ricorrere ad un “accessorio”: delle lenti magnetiche.

Per rendere utilizzabile un Vision Pro a tutti Apple ha stretto una partnership con Zeiss per offrire inserti ottici che sarà possibile personalizzare in base alla prescrizione oculistica degli occhiali dell’acquirente.

Chi porta gli occhiali e vorrà comprare il visore, dovrà indicare la prescrizione oculistica e potrebbero esserci limitazioni per alcune tipologie di ottiche; nelle prescrizioni sono tipicamente indicati parametri quali: sfera (le diottrie da correggere), cilindro (per la correzione dell’astigmatismo) e asse (’obliquità del meridiano) e determinate tipologie di difetto visivo potrebbero non essere supportati.

Va anche detto che alcuni difetti visivi (oltre che altri tipi di patologia) sconsigliano del tutto l’uso di Vision Pro. Quindi è molto probabile che sarà necessaria una visita medica per avere la certezza di non incorrere in problemi se si ha una vista non perfetta

Nonostante non sia è chiaro chi potrà avere le lenti, chi le realizzerà, dove si potranno acquistare. Quello che è chiaro è al momento per averle si dovrà pagare a parte.

Quanto anche questo non è stato detto, ma viste le parti in causa, Apple e Zeiss, che non sono note per scontare la qualità a favore del prezzo, sembra abbastanza scontato che avere una vista non perfetta aggiungerà un costo decisamente importante al già importante prezzo di Vision Pro

Vision Pro sarà disponibile da inizio 2024 con prezzi che negli USA partiranno da 3499$. Non è chiaro al momento in quali mercati arriverà il visore nella prima fase di rilascio sul mercato.