Apple svela app e giochi vincitori degli Apple Design Awards WWDC23

Al fianco del keynote di apertura della WWDC23 (qui tutto quello che è stato presentato in un solo articolo), Apple ha selezionato dodici tra app e giochi, suddivisi in sei diverse categorie, per assegnare agli sviluppatori gli ambiti premi Apple Design Awards. Ecco chi sono i vincitori.

Come per ogni WWDC che si rispetti, Apple seleziona le migliori app e i migliori giochi presenti in App Store, scegliendo poi i vincitori tra 36 finalisti. Così ha commentato i premi Susan Prescott, vicepresidente di Apple Worldwide Developer Relations:

Le app e i giochi sono fondamentali per come viviamo, lavoriamo e giochiamo. In Apple, ci piace riconoscere gli sviluppatori eccezionali le cui app riflettono una creatività incredibile e un’eccellenza nel design. Vogliamo celebrare ognuno dei vincitori degli Apple Design Awards di quest’anno per aver creato esperienze app ponderate e gameplay coinvolgenti, che danno potere e intrattengono gli utenti ovunque

Vincitori degli Apple Design Awards

Quest’ano in lizza sei categorie: Apple ha scelto un gioco e un’app da ciascuna come vincitore di un Apple Design Award per l’edizione WWDC23.

Inclusione

Universe – Website Builder: permette alle persone di creare il loro sito web perfetto

Stitch.: un rilassante gioco di ricamo con ampie opzioni di accessibilità

Divertimento

Duolingo: un modo divertente per imparare una lingua

Afterplace: un’avventura pixel vintage in chiave contemporanea. Si tratta di un gioco di ruolo con un tocco moderno, dove la nostalgia, l’umorismo pungente e l’esplorazione sono in perfetto equilibrio

Interazione

Flighty: app di viaggio che offre mappe dettagliate, progettata con la tecnologia Apple al suo centro

Railbound: un raffinato gioco di puzzle in cui tramite semplici comandi l’utente dovrà fare in modo di non far scontrare treni colorati

Impatto Sociale

Headspace: un’app per la meditazione e consapevolezza, con illustrazioni distintive

Endling: un gioco a scorrimento laterale in cui una volpe naviga in una terra distrutta da disastri ambientali e dall’impatto umano

Grafica

Any Distance: un tracker di allenamento orientato al design con una comunità social

Resident Evil Village: il gioco horror per eccellenza con dettagli visivi di grande impatto, costruito grazie a Metal 3

Innovazione

SwingVision: coaching di tennis con intelligenza artificiale alimentata dal Neural Engine e dalla telecamera di iPhone

Marvel Snap: animazioni e piacevoli feedback tattili si combinano in questo gioco di carte collezionabili

Potete trovare tutti i dettagli sugli Apple Design Awards direttamente a questo indirizzo, mentre per tutto ciò che Apple ha presentato alla WWDC23 vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo.