LG premiata dall’American Institute of Architects per l’innovazione dei suoi display professionali

L’American Institute of Architects (AIA) della California ha conferito a LG Electronics l’Architectural Technology Innovation Award riconoscendo l’impatto che la tecnologia dei display di LG ha avuto sulla progettazione architettonica grazie ai suoi display LED, i display trasparenti e il suo impegno come partner innovativo. AIA, un’organizzazione composta da oltre 11.000 architetti e professionisti del design negli Stati Uniti, ha annunciato l’assegnazione del premio durante una cerimonia virtuale che ha celebrato il completamento di una installazione di digital signage su larga scala presso la sua sede californiana.

LG ha collaborato con l’organizzazione al progetto di rinnovamento della sua sede centrale, installando soluzioni di digital signage all’avanguardia come i display Ultra Stretch, Window-Facing e OLED Transparent.

L’azienda sudcoreana offre una gamma diversificata di prodotti LED e OLED per diversi scenari d’utilizzo. Tra queste, una delle più avanzate è sicuramente la serie LSAA, che consente una costruzione semplificata di display di grandi dimensioni grazie all’assemblaggio a blocchi. Con un singolo hub di cabinet a LED compatto (600W x 337,5H x 44,9D mm), il display LSAA è in grado di fornire alimentazione e segnale all’intera struttura di signage senza cavi aggiuntivi tra i cabinet, consentendo agli installatori di collegare più display e fornendo una risoluzione 4K UHD.

Un’altra delle soluzioni tra le più innovative sono i display OLED Transparent, progettati per offrire un’esperienza unica al cliente in applicazioni commerciali, in particolare nella vendita al dettaglio e nel settore hospitality. Il display da 55 pollici offre la qualità delle immagini dell’OLED di LG e consente la sovrapposizione tra immagini riprodotte e oggetti reali, comunque visibili al di là del display, grazie ad un grado di trasparenza del 33%. OLED Transparent è anche disponibile in versione Touch, una funzionalità che lo rende ideale in diversi scenari di utilizzo, dal retail agli studi televisivi, fino ad arrivare a showroom e gallerie d’arte.

LG LED Film è, invece, una delle soluzioni più scenografiche e versatili. Si tratta di una vera e propria rivoluzione tecnologica, pensata per il mondo digital signage, in generale, e per l’ambito retail, in particolare. LED Film, infatti, è una pellicola trasparente che può essere applicata su qualunque superficie in vetro grazie ad uno speciale materiale autoadesivo, ideale per la comunicazione digitale su piccola, media o larga scala grazie alla sua versatilità e modularità, contraddistinta da un design davvero minimal e a basso impatto strutturale.